«Fallout»: Ella Purnell bekommt die Hauptrolle

US-Fernsehen

Die Schauspielerin war zuvor in der Showtime-Serie «Yellowjackets» zu sehen.

Für die Fernsehadaption vonhaben die Verantwortlichen von Amazon «Yellowjackets»-Star Ella Purnell verpflichtet. Wie die Videospiele, auf denen sie basiert, spielt die «Fallout»-Serie in einer Welt, in der die Zukunft, die sich die Amerikaner in den späten 1940er Jahren ausgemalt haben, im Jahr 2077 durch einen Atomkrieg explodiert.Purnell schließt sich dem bereits angekündigten Darsteller Walton Goggins in der Serie an. Wie bei Goggins gab Amazon keinen Kommentar zu dem Charakter ab, den Purnell spielen wird. Quellen zufolge wird ihr Charakter jedoch als optimistisch und unheimlich direkt beschrieben, mit einem typisch amerikanischen "can do"-Geist. Aber die Intensität in ihren Augen sagt, dass sie vielleicht ein kleines bisschen gefährlich ist.Die Produktion von «Fallout» soll noch in diesem Jahr beginnen. Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner fungieren als ausführende Produzenten und Co-Showrunner. Jonathan Nolan und Lisa Joy sind über Kilter Films im Rahmen ihres Amazon-Gesamtvertrags ausführende Produzenten, wobei Nolan bei der ersten Episode der Serie auch Regie führen wird. Bethesda Game Studios, Amazon Studios und Kilter Films produzieren die Serie.