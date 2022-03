Gabriela Quezada macht bei «Walker: Independence» mit

US-Fernsehen

Die Schauspielerin ist unter anderem aus der Serie «The Goldbergs» bekannt.

Die aus «The Goldbergs» und «Schooled» bekannte Gabriela Quezada hat einen Vertrag unterzeichnet, dass sie als wiederkehrende Rolle in der neuen The-CW-Seriemitwirken wird. Zudem war die Schauspielerin auch in «9-1-1» zu sehen und war an den Produktionsarbeiten des «The Locksmith» beteiligt.Der Pilotfilm ist ein Prequel zur aktuellen CW-Serie «Walker», einem Reboot von «Walker, Texas Ranger». Der einstündige Drama-Pilotfilm spielt in den späten 1800er-Jahren und folgt Abby Walker (Katherine McNamara), einer wohlhabenden Bostonerin, deren Ehemann vor ihren Augen ermordet wird, während sie auf einer Reise in den Westen sind. Auf ihrer Suche nach Rache kreuzt Abby ihren Weg mit Hoyt Rawlins (Matt Barr), einem liebenswerten Schurken auf der Suche nach einem Ziel. Abbys und Hoyts Reise führt sie nach Independence, Texas, wo sie auf verschiedene, eklektische Bewohner treffen, die vor ihrer eigenen schwierigen Vergangenheit fliehen und ihren Träumen nachjagen.Quezada wird als Lucia Montero zu sehen sein. Lucia ist die Tochter der Rancher Francis und Anna Maria Montero und die ältere Schwester von Luis Montero. Sie hat ein Problem: Sie ist in Rawlins verliebt, und egal, was er tut, ob mit ihr oder gegen jemand anderen, Lucia wird von der romantischen Chemie überwältigt, sobald er im Raum ist.