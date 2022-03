Bruce Willis beendet seine Schauspielkarriere

Köpfe

Aufgrund eine Aphasie-Diagnose wird der Actionstar keine Filme mehr drehen.

Bruce Willis beendet mit sofortiger Wirkung seine Schauspielkarriere. Das gab seine Familie durch ein gemeinsam auf Instagram verbreitetes Statement am Mittwoch bekannt. Darin heißt es: „An die großartigen Unterstützer von Bruce möchten wir als Familie mitteilen, dass unser geliebter Bruce einige gesundheitliche Probleme hat und kürzlich mit Aphasie diagnostiziert wurde, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt. Infolgedessen und nach reiflicher Überlegung tritt Bruce von der Karriere zurück, die ihm so viel bedeutet hat.“Laut der dem Online-Portal ‚Netdoktor‘ ist eine Aphasie eine Sprachstörung aufgrund einer Schädigung der Sprachzentren im Gehirn. Demnach haben Aphasiker Probleme mit dem Sprechen und oft auch mit dem Lesen und Schreiben. Die Patienten sind jedoch nicht geistig beeinträchtigt. Über die genaue Ursache bei Bruce Willis machte die Familie keine Angaben.Der Schauspieler, der kürzlich seinen 67. Geburtstag feierte, wurde gilt als einer der größten Actionhelden aller Zeiten. Seinen Durchbruche schaffte er 1988 mit dem ersten «Stirb Langsam»-Film, über die Jahre wurden ins fünf Ausgaben des Franchise produziert. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen unter anderem «Pulp Fiction», «The Sixth Sense» und «Armageddon – Das jüngste Gericht».Anlässlich des Karriereende hat ProSieben eine kurzfristige Programmänderung für den morgigen Freitag, 1. April, angekündigt. Statt «Batman v Superman: Dawn of Justice» und «Bangkok Dangerous» zeigt der Unterföhringer Sender ab 20:15 Uhrsowie ab 22:30 Uhr. In der Nacht folgen dann noch die Filme(1:35 Uhr) und(3:40 Uhr).Die Mitteilung der Familie endete mit optimistischen Worten: „Wie Bruce immer sagt: 'Live it up‘ und gemeinsam planen wir, genau das zu tun.“