«Obi-Wan Kenobi»-Start verschoben

US-Fernsehen

Die Serie wird künftig nicht mittwochs erscheinen. Man möchte einen anderen Starttag bedienen.

Der überaus beliebte Streamingdienst Disney+ hat seine Pläne fürverändert. Ewan McGregor wird nicht am Mittwoch, den 25. Mai 2022, in seiner neuen Serie zu sehen sein. Die Serie wandert auf den Freitag und feiert somit zwei Tage später Premiere. Die Serie wird mit einer Doppelfolge starten und direkt gegen die Netflix-Serie «Stranger Things» antreten.Seit der «Loki»-Serie der Marvel Studios im letzten Jahr hat Disney+ den Mittwoch als Starttermin für seine großen TV-Serien beibehalten, wie «Hawkeye» von Marvel und «Das Buch von Boba Fett» von Star Wars. Davor wurden wöchentliche Episoden von «The Mandalorian», «WandaVision» und «The Falcon and the Winter Soldier» freitags veröffentlicht.McGregors Ankündigung umfasste nur die ersten beiden Episoden von «Obi-Wan Kenobi», sodass die verbleibenden vier Episoden weiterhin mittwochs erscheinen könnten. Damit würde sich die Serie teilweise mit "Ms. Marvel" von Marvel Studios überschneiden, die am Mittwoch, dem 8. Juni, ihr Debüt feiert. Dies wäre das erste Mal, dass Disney+ gleichzeitig eine Marvel- und eine «Star Wars»-Serie ausstrahlt, zwei seiner größten Marken.McGregor spielt zwischen den Ereignissen der Prequel-Trilogie und der ursprünglichen «Star Wars»-Trilogie und kehrt als der berühmte Jedi-Meister und ehemalige Mentor von Anakin Skywalker zurück, bevor sich sein junger Padawan in Darth Vader verwandelte. Zehn Jahre nach dem Massaker von Order 66 lebt Kenobi auf Tatooine und wacht über den angehenden Helden Luke Skywalker, als ihn ein neues Abenteuer wieder mit Anakin zusammenführt, wobei Hayden Christensen in die Rolle zurückkehrt.