«Good Doctor» geht in die sechste Staffel

US-Fernsehen

Die Fernsehserie «The Rookie» wird unterdessen eine fünfte Runde bekommen.

Der Fernsehsender ABC bringt es auf den Punkt:geht trotz etwas längerer Winterpause mit der sechsten Staffel weiter. Dort spielen Freddie Highmore als Dr. Shaun Murphy, Hill Harper als Dr. Marcus Andrews, Richard Schiff als Dr. Aaron Glassman, Christina Chang als Dr. Audrey Lim, Fiona Gubelmann als Dr. Morgan Reznick, Will Yun Lee als Dr. Alex Park, Paige Spara als Lea Dilallo, Noah Galvin als Dr. Asher Wolke und Bria Samone Henderson als Dr. Jordan Allen. Die Serie musste zuletzt mehrere Darstellerwechsel durchmachen.Unterdessen bekommteine fünfte Staffel. Die Verlängerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem ABC auch ein mögliches Spin-off der Serie mit Niecy Nash in der Hauptrolle vorbereitet. Das Spin-off wird in einem zwei Episoden umfassenden Pilotfilm während der vierten Staffel von «The Rookie» vorgestellt werden.Alexi Hawley hat die Serie entwickelt und fungiert als ausführender Produzent. Mark Gordon, Fillion, Michelle Chapman, Bill Norcross und Terence Paul Winter sind ebenfalls ausführende Produzenten. Entertainment One ist das federführende Studio und regelt den internationalen Vertrieb, ABC Signature ist Koproduzent. ABC gibt an, dass die Serie im Durchschnitt etwa 9,4 Millionen Zuschauer pro Folge auf allen Plattformen in Live+35 erreicht.