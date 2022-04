«Germanys Next Topmodel» wieder die Nummer eins

Quotennews

In dieser Woche verzeichneten Heidi Klum und Nikeata Thompson bis zu 21,4 Prozent Marktanteil.

Vor acht Tagen wurde Heidi Klum vom Quotenthron gestoßen: Die «Tagesschau» übertrumpfte die ProSieben-Reality-Show. In einer neuen Folge wurden jeweils drei Models als Plüschfigur gestylt, in zehn Meter Höhe befestigt und sollten dabei noch um die Wette posen. Das Produktionsteam spielte mit der Höhenangst der Teilnehmerinnen.Die jüngste Ausgabe der Redseven-Produktion mit Heidi Klum und Nikeata Thompson ließen sich 2,19 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren nicht entgehen. Das Format sorgte für einen Marktanteil von sehr guten 8,7 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern sicherte man sich 1,32 Millionen Zuschauer, sodass man auf 21,4 Prozent kam. Die Sendung wurde bei den Umworbenen Tagessieger. Weniger Glamour hatte die Wiederholung nach Mitternacht: Lediglich 0,12 Millionen Zuschauer waren dabei, in der Zielgruppe enttäuschte man mit 4,2 Prozent.beschäftigte sich am Donnerstag mit den TikTok-Stars „Elevator Boys“ und war in Hollywood auf den Spuren von Megan Fox. Das wollten sich 0,59 Millionen Menschen ab drei Jahren anschauen, sodass ein Marktanteil von 5,1 Prozent erzielt wurde. In der Zielgruppe fuhr man 0,28 Millionen ein, der Marktanteil von 9,4 Prozent fiel verhältnismäßig enttäuschend aus.