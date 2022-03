«TV total» schafft fast die eine Million

Quotennews

Beinah wäre Sebastian Pufpaff wieder an dem Punkt zurück, an dem er am 26. Januar schon war. Zeigt sich ein kleiner ProSieben-Aufschwung?

Nachdem in den letzten Wochen nahezu jeden Donnerstag von einem neuen Negativ-Rekord bei Pufpaff, ProSieben undberichtet werden konnte, erlebt die Show ein kleines Comeback. Gestern schauten unverhofft 1,37 Millionen Zuschauer in der Primetime zu. Somit konnten im Vergleich zum 23. März 0,3 Millionen Zuschauer mehr angesprochen werden. Der Marktanteil stieg demnach natürlich von 3,8 auf gestern erreicht 4,6 Prozent. 1,37 Millionen Zuschauer schaffte Pufpaff zuletzt am 23. Februar. In der Zielgruppe schrammte «TV total» knapp an der 1-Million-Marke vorbei.Da wird sich in Unterföhring geärgert werden. Mit 0,99 Millionen Zuschauern hätte es das Ex-Raab-Format fast geschafft, wieder die "1" vor das Komma zu setzten, doch auch so wird man bei der roten Sieben mit 13,5 Prozent Marktanteil zufrieden sein. Vor allem, wenn wir daran denken, dass in zumindest einer Folge (09. März) das Interesse so sehr abrutschte, dass der Marktanteil der 14- bis 49-Jährigen auf 9,7 Prozent fiel. Das letzte Mal eine Million Zuschauer aus der klassischen Zielgruppe gab es am 26. Januar, als 1,06 Millionen Umworbene für einen Marktanteil von 14,8 Prozent sorgten.Sogarbemerkte den kleinen Pufpaff-Aufschwung! Zuletzt holte das Format mit den beiden Showmastern 0,37 Millionen Zuschauer, gestern konnten sogar 0,46 Millionen gemessen werden. Nicht falsch verstehen an dieser Stelle: Das ist noch immer miserabel und der Marktanteil von 1,8 Prozent ist absurd niedrig. Nichtsdestotrotz sprang auch die Zielgruppe von zuletzt 0,22 Millionen Zuschuauer auf gestern erreichte 0,33 Millionen. Der Marktanteil steigerte sich demnach von 3,9 auf wohl irgendwie verträgliche 5,1 Prozent.