Anna Rossow kriegt die finale Rose

Quotennews

Zehn Folgen durften die RTL-Zuschauer dem «Bachelor» Dominik beim Rosen verteilen zuschauen. Im großen Finale der gestrigen Show ging die letzte Rose an Anna Rossow!

Mit der diesjährigen Leistung vonwird RTL im Großen und Ganzen zufrieden sein. Zwar hat man es in Köln nicht geschafft wie letztes Jahr in nahezu jeder Folge den Zuschauerschnitt bei über 2 Millionen zu halten, jedoch fiel das Interesse über die zehn Folgen auch nicht allzu sehr ab, im Gegenteil. Es ging vor 2,13 Millionen Zuschauern am 26. Januar los und endete gestern vor starken 2,35 Millionen. Der Marktanteil zum Start lag bei 7,4 Prozent, das Finale brachte nochmal gute 8,3 Prozent mit. Klarer Wermutstropfen war die Leistung der Zielgruppe, die gestern jedoch auch zu gefallen wusste.In nur zwei Episoden (26. Januar / 02. Februar) schaffte es Dominik über eine Million Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren zu begeistern, wobei der Marktanteil konstant zweistellig blieb. Mit dem großen Finale von gestern Abend konnten nochmal starke 1,21 Millionen Umworbene definiert werden, was den entsprechenden Marktanteil auf einen guten letzten Wert von 16,9 Prozent schraubte. Mit dem letztjährigen Finale und den am 24. März 2021 erreichten 2,1 Millionen Zuschauern und 1,2 Millionen Umworbenen konnte somit klar konkurriert werden. Sogar die damals verbuchten 6,9 und 14,3 Prozent sind am Ende des Tages weniger gut, als das gestrige Ergebnis.Nach dem Bachelor machte aucheinen ordentlichen Eindruck vor 1,48 Millionen Zuschauern und 0,68 Millionen Umworbenen. Für das News-Format ergaben sich demnach gute 7,1 Prozent Anteil am gesamten TV-Markt und 12,4 Prozent am Markt der Zielgruppe. Im Anschluss schaffte esauf noch 1,29 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 8,7 Prozent. Die Zielgruppe wurde etwas dünner, der RTL-Tag endete vor 0,46 Millionen Zielgruppen-Zuschauern und einem Marktanteil von 12,0 Prozent.