Viertes «Quiz für dich» weiter konstant

Quotennews

Die vierte Ausgabe der neuen Sat.1-Quizshow «Quiz für dich» konnten am jüngsten kleinen Aufschwung nicht anknüpfen. Weiterhin bedenklich bleiben die Zahlen der Zielgruppe.

Es ist schon einen etwas ungewöhnliche Geschichte mit dem. Eigentlich müsste sich Sat.1 mit dem mageren Interesse aus der Zielgruppe seine Gedanken machen, denn zweifelsohne sind die gestern erreichten 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährigen kein guter Wert. Der damit verbundene Marktanteil von 6,2 Prozent ist schlichtweg nicht gut genug, eigentlich. Doch scheinbar legt Sat.1 bei dem Quiz-Format gar nicht unbedingt Wert auf die Zielgruppe und grundsätzlich hat der Bällchensender auch Erfolg mit der Show. Vor 1,48 Millionen Zuschauern insgesamt war das Format Anfang März gestartet und mit ein wenig Fluktuation ist das Interesse auch in Woche vier noch da, gestern schauten 1,49 Millionen zu. Der Marktanteil zeigte gestern mittelmäßige 5,5 Prozent an und mit diesem Gesamtpaket fällt es irgendwie schwer zu ernste Kritik zu äußern.Einfacher fällt die Kritik beim Format im Anschluss an das «Quiz für dich».kommt beim Sat.1-Publikum nach vielleicht noch zwei anfänglich ordentlichen Sendungen einfach nicht an. Am 15. Oktober 2021 startete das Format mit Ralf Schmitz vor 0,71 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 4,5 Prozent. Die Zielgruppe präsentierte sich damals mit 0,31 Millionen Zuschauern und daher einem Anteil von 7,2 Prozent am entsprechenden Markt. Für eine Show um 23:00 Uhr keine allzu schlechten Werte. Jedoch fiel das Interesse schnell, im November schickte Sat.1 nur eine Folge über den Äther und nach dem Jahreswechsel flog die Show aus dem Freitagsprogramm. Seit dem 09. März 2022 ist Schmitz mit neuem Sendeplatz am späten Mittwochabend zurück.Bergauf ging es seitdem jedoch nicht wirklich. Gestern schauten ab 22:35 Uhr lediglich 0,47 Millionen Fernsehende zu, der Marktanteil belief sich auf dünne 2,9 Prozent. Die Talfahrt ging in der Zielgruppe weiter, hier versammelten sich lediglich 0,17 Millionen Umworbene, die für einen entsprechenden Marktanteil von 4,0 Prozent sorgten. Damit kann bei der bunten Kugel wirklich niemand zufrieden sein.