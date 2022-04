«Domian live» kehrt nicht zurück

TV-News

Der WDR und Jürgen Domian konnten keine Einigung über eine Fortsetzung des Talk-Formats erzielen.

Über 20 Jahre moderierte Jürgen Domian seine Call-In-Show, 2019 kehrte der Late-Night-Talker zum WDR mit der Sendungins Fernsehen zurück. Seit Ende 2021 liegt das Format allerdings brach, nun gibt es konkrete Neuigkeiten über die Zukunft die Sendung. Wie Domian am Dienstagnachmittag bei Facebook schrieb, werde es im WDR-Fernsehen keine Fortsetzung der Sendung «Domian live» geben. „Eine Einigung ist leider nicht zustande gekommen“, schrieb der Moderator.Wie ‚TV Wunschliste‘ und ‚DWDL‘ übereinstimmend berichteten, bedauere der WDR, dass keine Einigung zustande gekommen sei. Dort wird der Sender folgendermaßen zitiert: „Jürgen Domian hat mehr als zwei Jahrzehnte mit seiner besonderen und einfühlsamen Art der Gesprächsführung das Programm des WDR bereichert. Er hat gerade in der Ausnahmesituation der Coronakrise seine Qualitäten als Ansprechpartner für die Sorgen und Nöte der Menschen unter Beweis gestellt. Dafür sind wir Jürgen Domian sehr dankbar. Nun wird es leider keine neuen Ausgaben der Sendung «Domian live» im WDR Fernsehen und als Podcast geben.“Wie es mit Jürgen Domian vor der Kamera nun weitergeht, steht unterdessen noch nicht fest. Bei Facebook teilte er mit, dass er dem WDR eng verbunden sei und dies auch bleibe. „Nicht zuletzt deshalb, weil sich dort das Format «Domian» über so viele Jahre etablieren und entwickeln konnte. Dafür bin ich sehr dankbar.“ Er schloss seinen Beitrag mit den Worten: „Welche neuen Wege mein Team und ich nun gehen werden, steht noch nicht fest.“Vor rund einem Jahr hatte Domian seinen Vertrag beim WDR noch verlängert. Dabei wurde auch die Schlagzahl der Zusammenarbeit erhöht, denn statt einmal im Monat ging sein Format alle 14 Tage auf Sendung. Auch der ergänzende Podcast, der nun ebenfalls abgesetzt wird, war eingeführt worden.