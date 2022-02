Sportcheck

Noch eine ganze Woche Olympische Spiele stehen vor den Sportfans. Und nach der so erfolgreichen ersten für Deutschland scheinen noch ganz viele Medaillen greifbar zu sein. Vor allem in der Nordischen Kombination, beim Skispringen, Biathlon oder den Bobrennen. Aber es geht auch im Fußball wieder heiß her: Die Champions League startet mit den Play-off-Partien. Mittendrin: Natürlich der FC Bayern München.



Die Sport-Highlights der kommenden Tage:

Sonntag war Sporttag - und trotz überwiegend wunderbarem Wetter saßen die Fans vor dem TV-Gerät. Kurz vor Mittag schon sorgte die Biathlon-Verfolgung bei Olympia mit 4,98 Millionen Zuschauern beim Gesamtpublikum und 34,9 Prozent für Rang vier in der Hitliste, gewonnen hat natürlich mal wieder der ARD-Tatort mit 8,41 Millionen. Doch bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen landete nur die Tagesschau vor den Übertragungen des Super Bowls. In der Spitze lockte Football zwar "nur" 1,61 Millionen Leute an die Mattscheibe bei ProSieben . Doch bedeutete das in der Spitze 65,5 Prozent an Marktanteil. Zu später Stunde, als das Wetter längst keine Rolle mehr spielte.Bereits am Freitag zog das ZDF eine erste Olympia-Bilanz nach fast der Hälfte der Winterspiele und zeigte sich "zufrieden trotz schwieriger Bedingungen". Bei um die 24 Prozent lagen in der ersten Woche die durchschnittlichen Marktanteile, bei 1,76 Millionen Zuschauern. Und die Nachfrage auf das Angebot in der ZDFmediathek stieg im Vergleich zu den Spielen 2018 deutlich an. Im Schnitt 7,15 Millionen Visits pro Tag bedeuten eine Verdoppelung. Auf dem "gewöhnlichen" Weg schauten aber weniger Fans als vor vier Jahren zu. Rekorde bis dato: Die Übertragung der Rodelwettkämpfe der Herren mit 5,15 Millionen Zuschauern und 28,6 Prozent Marktanteil. Der lag am Tag darauf montags sogar bei 43,6 Prozent beim Biathlon der Damen.Passend zum Super Bowl vergangene Nacht kam im Vorfeld schon die Meldung, dass die NHL ab 2022 zunächst für vier Jahre lang Partien in Deutschland austragen wird. Und zwar in München und in Frankfurt. Match eins der nächsten Saison soll in der Allianz Arena steigen. Als Teams kommen in erster Linie wohl die Tampa Bay Buccaneers, die Carolina Panthers, die New England Patriots und die Kansas City Chiefs infrage, die exklusive Vermarktungsrechte für den deutschen Markt besitzen. Die Begeisterung in den Städten ist groß, auch bei den Fußball-Bundesligisten FC Bayern und der Eintracht aus Hessen. Auch Düsseldorf hatte sich mit seiner Arena Hoffnungen auf Spiele gemacht. Die Austragung von regulären Saisonspielen ist Teil der Wachstumsstrategie der NFL in Deutschland.Sky bleibt "Home Of Golf" und überträgt auch 2022 die PGA Tour, 2023 den Solheim Cup (das weibliche Gegenstück des Ryder-Cups)und die besten Turniere der Ladies European Tourlive und exklusiv. Los ging´s vergangenes Wochenende mit den "Magical Kenya Ladies Open". Von der PGA-Tour überträgt Sky Donnerstag bis Sonntag mit täglich zehn Live-Stunden - auch via skysport.de und die Sky Sport App. Und immer Montagabend gibt es die Turnier-Highlights, Dienstagabend die der Damen-Turniere.Arena Deutschland zeigt ab dem 28. Februar nach der Winterpause wieder Formel 1-Live-Analysen der neuen Saison. Ex-Rennfahrer Marc Surer ist weiter an Bord, nun neben dem RTL-Formel 1-Reporter Felix Görner als weiteren Experten. Streamingsender arena plus. Wie bereits 2021 darf RTL in der kommenden Formel 1-Saison wieder vier Rennen exklusiv im Free-TV zeigen. Am 28.02. stehen die Präsentationen der Teams im Mittelpunkt, zwei Wochen später geht´s um eine Vorschau auf die ersten Rennen Ende März in Bahrain und Saudi-Arabien.Der „Fantalk" auf Sport 1 feiert seinen zehnten Geburtstag. Am 15. und 16. Februar wird im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund parallel zu den Champions-League-Partien unter anderem des FC Bayern im Free-TV diskutiert. Mario Basler, Reiner Calmund, Peter Neururer und Thorsten Legat sind in der Woche die Gäste von Moderator Thomas Helmer und seiner Kollegin Jana Wosnitza.Wir bleiben beim Fußball: Die K.o.-Runden der Europa League und der Conference League sind weiter live und exklusiv bei RTL und RTL+ zu sehen. Die Sender freuen sich, dass mit Dortmund, Barcelona, Neapel oder Leipzig attraktive Mannschaften aus der Champions League abgestiegen sind. Am 24. Februar ist auf RTL das Rückspiel zwischen den Glasgow Rangers und Borussia Dortmund live im Free-TV zu sehen. Schon am 17.02. läuft RB Leipzig gegen Real Sociedad San Sebastián, zuvor die Endphase der Hinpartie aus Dortmund. Neu im Team als Experte der Spieltagsshow „Matchday auf RTL+ ist Kult-Kicker Ansgar Brinkmann, der den pausierenden Lukas Podolski ersetzt. Der ist im Stress als aktiver Fußballer des polnischen Erstligisten Gornik Zabrze.Robin Seckler wird ab sofort neuer Vorstand Digital der Sport1 Medien AG. Der 48-Jährige verantwortet im erweiterten Vorstand, dem weiterhin Olaf Schröder als Vorstandsvorsitzender und Dr. Matthias Kirschenhofer angehören, künftig sämtliche Digital-Aktivitäten und -Projekte des Konzerns. Parallel zu seiner neuen Aufgabe bleibt Seckler weiterhin Verwaltungsrat der Chameleo AG und im Gesamtkonzern für die übergreifende digitale Ausrichtung verantwortlich. Er weiß: „Die gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen haben in den vergangenen Jahren noch einmal an Dynamik zugenommen. Im Sport- und Entertainment-Bereich wirken sich der Wandel in der Medienindustrie und der Mediennutzung besonders stark aus: Streaming-Dienste, Video-Plattformen und Mediatheken, Apps und Social-Media-Kanäle ergänzen das gewohnte TV-Angebot."Wer kennt die Sportkanäle SPOTV und SPOTV2? Die Eclat Media Group sendet unter anderem in Indonesien, auf den Philippinen, in Malaysia, Singapur und Thailand nun eine ganze Menge Sport aus aller Welt- jeweils in der Landessprache. Dank einer Partnerschaft mit Tata Communications, einem weltweiten Wegbereiter für digitale Ökosysteme. Zu sehen sind unter anderem Tennis-Grand-Slam-Turniere aus Wimbledon und den USA, Motorsport-Meisterschaften oder beliebte asiatische Sportarten.* Montag, 13.00 Uhr: Teamwettbewerb Herren (Skispringen bei Olympia, ARD)* Montag, 18.45 Uhr: Viktoria Köln- VfL Osnabrück (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Dienstag, 04.30 Uhr: Los Angeles Clippers - Golden State Warriors (Basketball, NBA, DAZN)* Dienstag, 10.00 Uhr: Staffel der Herren (Biathlon bei Olympia, ZDF)* Dienstag, 12.00 Uhr: Großschanze (Nordische Kombination, Springen bei Olympia, ZDF)* Dienstag, 14.50 Uhr: Herren, Zweier (Bobfahren bei Olympia, ZDF)* Dienstag, 18.45 Uhr: u.a. Frankfurt Skyliners - Alba Berlin (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Dienstag, 21.00 Uhr: Paris St. Germain - Real Madrid (Fußball, Champions League, Achtelfinale, Amazon)* Mittwoch, 06.45 Uhr: Slalom der Herren (Ski alpin bei Olympia, ARD)* Mittwoch, 08.45 Uhr: Staffel der Damen (Biathlon bei Olympia, ARD)* Mittwoch, 20.45 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Vive Kielce (Handball, Champions League, DAZN)* Mittwoch, 21.00 Uhr: FC Salzburg - Bayern München (Fußball, Champions League, Achtelfinale, DAZN)* Donnerstag, 12.00 Uhr: Teamwettbewerb Herren (Nordische Kombination bei Olympia, ARD)* Donnerstag, 19.00 Uhr: SC Magdeburg - Frisch Auf Göppingen (Handball, Bundesliga, Magenta TV)* Donnerstag, 21.00 Uhr: RB Leipzig - Real Sociedad San Sebastian (Fußball, Europa League, RTL)* Freitag, 10.00 Uhr: Massenstart Herren (Biathlon bei Olympia, ZDF)* Freitag, 14.10 Uhr: Halbfinale (Eishockey bei Olympia, ZDF)* Freitag, 18.30 Uhr: SC Verl - FSV Zwickau (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Freitag, 19.15 Uhr: u.a. Kölner Haie - EHC München (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Freitag, 20.30 Uhr: FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Samstag, 10.00 Uhr: Massenstart Frauen (Biathlon bei Olympia, ZDF)* Samstag, 14.00 Uhr: VfL Osnabrück - Eintracht Braunschweig (Fußball, 3. Liga, NDR)* Samstag, 14.40 Uhr: Zweier der Männer (Bobrennen bei Olympia, ZDF)* Samstag, 18.30 Uhr: u.a. VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim (Fußball, Bundesliga, Zusammenfassung, ARD)* Samstag, 19.15 Uhr: Alba Berlin - Chemnitz 99ers (Basketball, Pokal, Halbfinale, Magenta TV)* Samstag, 20.30 Uhr: 1. FC Nürnberg - Jahn Regensburg (Fußball, 2. Bundesliga, Sport 1)* Sonntag, 12.45 Uhr: Abschlussfeier (Ausklang bei Olympia, ARD)* Sonntag, 12.50 Uhr: Extreme E (Motorsport, Saisonstart, Pro 7 Maxx)* Sonntag, 15.30 Uhr: FC Bayern München - Spvgg Greuther Fürth (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Sonntag, 16.15 Uhr: Kölner Haie - Iserlohn Roosters (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Sonntag, 17.30 Uhr: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach (Fußball, Bundesliga, DAZN)