«Catch!» geht neben gestärktem «Murmel Mania»-Finale erneut unter

Quotennews

Die erste Ausgabe der Sat.1-Spielshow in diesem Jahr sorgte noch für starke Quoten. Seit vergangener Woche musste das Programm jedoch gegen «Murmel Mania» antreten.

Nach einem ansehnlichen Start war die Reichweite vonin den vergangenen beiden Wochen kontinuierlich gesunken. Zuletzt hatten nur noch 2,17 Millionen Fernsehende sowie 0,78 Millionen Jüngere auf den Sender gefunden. Mit passablen 7,4 sowie überdurchschnittlichen 12,5 Prozent Marktanteil war hier noch deutlich Luft nach oben. Gestern stand nun das große Finale der diesjährigen Staffel an, in dem die prominenten Gewinner der drei vorherigen Shows gegeneinander antraten.Zum Staffelfinale zog das Programm wieder leicht an und landete mit 2,26 Millionen Interessenten bei einem soliden Marktanteil von 7,9 Prozent. Die Quote von guten 12,6 Prozent bei den 0,80 Millionen Umworbenen änderte sich nur unmerklich. Weiter ging es mit der Show, für welche 1,15 Millionen Fernsehende einschalten und allerdings bei mäßigen 5,9 Prozent Marktanteil hängenblieben. Die 0,51 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherten sich annehmbare 10,5 Prozent.Zuletzt wurde der deutsche Meister sowie der Europameister ermittelt, nun stand in Sat.1 an. Als Teamkapitäne waren Oliver Pocher, Hans Sarpei, Melissa Khalaj und Luna Schweiger mit dabei. In der Vorwoche hatten nicht mehr als 0,92 Millionen Zuschauer sowie 0,46 Millionen Werberelevante das bislang schwächste Resultat bedeutet. Tatsächlich lief es auch in dieser Woche mit 0,98 Millionen Neugierigen sowie mauen 3,5 Prozent Marktanteil nicht besonders gut. Die 0,51 Millionen Jüngeren lagen mit einer Sehbeteiligung von 8,2 Prozent knapp über dem Senderschnitt.