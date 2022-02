«heute-show» und «ZDF Magazin Royale» finden zu starker Form zurück

Quotennews

Ohne die RTL-Konkurrenz sah es für den späteren Abend im ZDF nun wieder deutlich besser aus. Wie gewohnt lieferten auch die Krimiserien zur Primetime ab.

In den beiden vergangenen Wochen war dienoch nicht in gewohnter Stärke aufgetreten, was vermutlich auch der parallelen Konkurrenz durch das Dschungelcamp geschuldet war. Nun hatte das Programm den Freitagabend wieder für sich und zog direkt an. Die Reichweite schaffte es wieder über die vier Millionen-Marke, so dass sich 4,19 Millionen Fernsehende starke 21,2 Prozent Marktanteil sicherten. Auch die 1,09 Millionen Jüngeren sorgten für das bislang beste Ergebnis in diesem Jahr und bauten die Sehbeteiligung mit herausragenden 21,5 Prozent um knapp fünf Prozentpunkte aus.Eine recht ähnliche Entwicklung ließ sich im Anschluss ab 23.15 Uhr beimbeobachten. Auch hier vergrößerte sich das Publikum nun auf 1,90 Millionen Menschen, wodurch auch die Quote einen Sprung auf solide 12,4 Prozent machte. Am gestrigen Abend saßen für die Show noch 0,78 Millionen 14- bis 49-Jährige vor dem Bildschirm und erhöhten den Marktanteil somit von zuletzt 15,6 auf ausgezeichnete 19,1 Prozent.Zur Primetime punktete bereitesmit einem überzeugenden Marktanteil von 22,5 Prozent. Die 0,63 Millionen jüngeren Krimifans sicherten sich sehr starke 9,9 Prozent. Im Gegensatz dazu übertrafden bisherigen Bestwert der Vorwoche sogar ein weiteres Mal und holte mit 5,81 Millionen Zuschauern hohe 20,5 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,59 Millionen Jüngeren war eine weitere Steigerung auf 9,4 Prozent möglich.