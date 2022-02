«Wo die Liebe hinfällt» steigert sich zum Abschluss

Quotennews

Daneben punkteten auch ProSieben und RTLZWEI mit dem Filmprogramm.



Im Formatstellte VOX am gestrigen Abend in der vorerst letzten Folge unter anderem eine polyamore Beziehung vor. Jadu ist nämlich gleichzeitig mit drei Frauen zusammen – Tinatin, Clara und Imogen. Gemeinsam ziehen sie auch ihre Kinder groß. Nachdem die Reichweite zuletzt kontinuierlich gesunken war, ging es nun mit 0,87 Millionen Fernsehenden wieder aufwärts. Von zuletzt schwachen 2,6 Prozent gelang eine Steigerung auf mäßige 3,1 Prozent Marktanteil. Auch die 0,38 Millionen Jüngeren schafften es auf passable 6,0 Prozent.ProSieben hatte die Komödieund bewegte damit 1,36 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Dem Sender war folglich ein hoher Marktanteil von 4,9 Prozent sicher. Die 0,64 Millionen Umworbenen sicherten sich eine gute Quote von 10,2 Prozent. Mit dem Thrillerlagen die 0,76 Millionen Filmfans weiterhin bei 4,8 Prozent, während die 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf annehmbare 7,5 Prozent zurückfielen.Auch RTLZWEI überzeugte mit dem Filmprogramm und lockte mit der Actionkomödie1,11 Millionen Interessenten. Für den Sender glich dies einer starken Sehbeteiligung von 4,1 Prozent. Bei den 0,28 Millionen Werberelevanten wurden zudem solide 4,6 Prozent Marktanteil ein gefahren. Bei einem Publikum von 0,64 Millionen Menschen steigerte sich der Thrillerauf herausragende 5,6 Prozent Marktanteil. Im Gegensatz dazu verkleinerte sich der Marktanteil bei den 0,13 Millionen Jüngeren auf zufriedenstellende 4,2 Prozent.