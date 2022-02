Podstars

Die Süddeutsche Zeitung fasst den Tag in zehn Minuten zusammen – und das in gewohnter Qualität.

"Auf den Punkt" lautet der Name des neuen Podcasts der Süddeutschen Zeitung. Und der trifft es genau - denn die zehn Minuten jeder Podcast-Folge fassen die aktuellen Nachrichten in aller Kürze verständlich zusammen. Den Tag auf den Punkt gebracht! Wenn Sie trotz Alltagsstress die wichtigsten Nachrichten des Tages nicht verpassen möchten, ist dieser Podcast genau das richtige für Sie!Verschiedene Journalisten der Süddeutschen Zeitung berichten von Montag bis Freitag über das aktuelle Tagesgeschehen. Der Podcast erscheint an diesen fünf Wochentagen jeweils um 17 Uhr mit einer neuen Folge. Nachrichten aus der Tagespolitik, "Grüne Atomkraft", Olympiade-News aus China, das europaweite Politikgeschehen - alles, was die Allgemein derzeit bewegt wird hier zusammengefasst. Der Podcast fasst auch komplizierte Sachverhalte kurz und bündig zusammen und sorgt mit Eilmeldungen, Interviews und Hintergrundberichten für Abwechslung. Das Ganze geschieht natürlich mit der gewohnten Medienqualität der Süddeutschen Zeitung.Der Podcast "Auf den Punkt" ist für jeden etwas, der im Alltag nie oder nur selten Zeit für lange Nachrichtensendungen oder ausführliche Tageszeitungsartikel findet. Die zehn Minuten sind schnell auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, in der Pause oder am Abend vor dem Schlafengehen gehört. Natürlich lassen sich die alten Podcast-Folgen auch nachträglich an einem beliebigen anderen Tag hören. Wer also lieber morgens mit den Nachrichten startet, kann bequem die gestrige Folge auf dem Weg zur Arbeit hören. Die kurzen Podcast-Folgen machen es den Hörern außerdem leicht, auch schwierigere Themen zu verstehen. Denn anstatt träger Berichte gibt es hier nur die wichtigsten Details - leicht erklärt und für jeden verständlich.Den Nachrichtenpodcast finden Sie kostenlos auf allen gängigen Podcast-Apps wie iTunes, Castbox, Spotify und anderen. Abonnieren Sie den Podcast in der App, um keine Folge zu verpassen. Alternativ können Sie die Folgen jedoch auch auf der Website der Süddeutschen Zeitung anhören.