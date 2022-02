Harry Wijnvoord heiratet bei sonnenklar.TV

TV-News

Im Rahmen der Echtzeit-Soap «Promis im Urlaubsparadies» möchte der «Der Preis ist heiß»-Moderator seiner Frau Iris das Ja-Wort geben. sonnenklar.TV überträgt das dreitätige Event live.

Harry Wijnvoord will zurück ins Fernsehen. Zuletzt kamen bereits Spekulationen auf, dass er für RTL die Gameshow «Der Preis ist heiß» wiederaufleben lassen würde (Quotenmeter berichtete), eine Bestätigung des Reboots steht aber noch aus. Derweil steht Wijnvoord ohnehin der Sinn eher nach Romantik, denn Mitte März möchte er seine Frau Iris erneut das Ja-Wort geben. Im vergangenen Jahr heirateten die beiden standesamtlich, nun soll die kirchliche Trauung folgen. Das Besondere: Die Hochzeit wird vom Verkaufssender sonnenklar.TV live im Fernsehen übertragen. Zwischen dem 16. und 18. März begleiten die TV-Kameras die Hochzeit auf einer Rhein-Kreuzfahrt.sonnenklar.TV überträgt die exklusiven Bilder im Rahmen der achten Staffel der Dokusoap, insgesamt wird es 18 jeweils 15-minütige Folgen geben. „Dass eine Trauung live im Fernsehen gezeigt wird, gibt es meistens nur bei Hollywoodstars oder Königspaaren – aber noch nie über drei Tage lang und von einem Schiff aus, wie wir das tun. Wir sind überzeugt, dass es Momente zum Träumen und der Rührung geben wird, wenn Harry und Iris an den herrlichsten Schauplätzen des Rheins ihre Liebe bekunden“, freut sich sonnenklar.TV-Geschäftsführer Andreas Lambeck.„Wir sehnen schon lange diese Hochzeitsreise herbei, um mit Familie und engen Freunden gemeinsam zu feiern. Auch möchte Iris unbedingt ein Brautkleid tragen, dass sie sich für dieses Ereignis extra gekauft hat und das ich auch erst dann zu sehen bekomme“, erklärt Wijnvoord. Zu den geladenen Gästen zählen zahlreiche TV-Stars wie Jörg Draeger, Marijke Amado, Hans Meiser, Werner Schulze-Erdel, Ulli Potofski und Björn Hergen-Schimpf.„Wir sind überzeugt, mit dieser jüngsten Staffel unserer Doku-Soap «Promis im Urlaubsparadies» ein TV-Erlebnis zu schaffen, das den Zuschauern einen Appetizer für eigene Reisepläne bietet, was bei einer Rheinkreuzfahrt alles zu erleben ist“, so Lambeck. Wem die Bilder der Flusskreuzfahrt zwischen Frankfurt und Koblenz gefallen, kann die Reise dementsprechend bei sonnenklar.TV dann auch selbst buchen.