Eishockey-Pleite vor großem Publikum

Quotennews

Am Donnerstag wurden zahlreiche Entscheidungen getroffen. Jedoch waren die Reichweiten zuletzt etwas schwächer.

Die Olympischen Spiele gehen weiter: Bereits um 04.00 Uhr gab es am Donnerstag die erste Entscheidung zu sehen. Das ZDF setzte auf die Entscheidung der Herren-Kür im Eiskunstlauf. Die Goldmedaille ging an Nathan Chen (USA), 0,28 Millionen Menschen wollten die Übertragung sehen. Der Marktanteil lag bei 11,0 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,5 Prozent erzielt. Die Zusammenfassung am Mittag holte noch einmal 1,87 Millionen Zuschauer. Um 06.40 Uhr ging es mit Ski Alpin weiter, die Entscheidung der Herren im Slalom stand an. Johannes Strolz (Österreich), Alexander Aamondt Kilde (Norwegen) und James Crawford (Kanada) sackten die Medaillen ein. Die Sendung erzielte 0,51 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 14,0 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 11,9 Prozent gemessen.Der Damen-Langlauf über zehn Kilometer wurde ab 08.05 Uhr ausgetragen, bei der Therese Johaug (Norwegen), Kerttu Niskanen (Finnland) und Krista Pärmäkoski (Finnland) die ersten Drei waren. 1,11 Millionen Menschen schalteten ein, der Marktanteil wurde mit 22,5 Prozent beziffert. Beim jungen Publikum standen dieses Mal 16,5 Prozent auf der Uhr.Schließlich musste ab 14.00 Uhr die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in der Wukesong Arena in Peking gegen Kanada antreten. Das Team von Toni Söderholm verlor mit 1:5 gegen die Nordamerikaner. Dennoch schalteten 2,69 sowie 2,76 Millionen Fernsehzuschauer im ZDF ein, die Partie erreichte einen Marktanteil von 24,6 und 22,4 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 0,47 und 0,30 Millionen Zuschauer ermittelt, sodass man auf einen Marktanteil von 21,2 respektive 13,8 Prozent kam.Um 16.30 Uhr fasste das ZDF die Entscheidung im 5000m Meter Eisschnelllauf der Damen zusammen, die 2,18 Millionen Menschen sehen wollten. Der Gewinn von Irene Schouten (Niederlande) fuhr 17,1 Prozent bei allen sowie 11,5 Prozent bei den jungen Leuten an.