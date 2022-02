Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Der Bergdoktor»? Und wie lief die letzte Folge von «Rosins Heldenküche» bei Kabel Eins?

Das Erste setzte am Donnerstag aufund erntete 6,40 Millionen Fernsehzuschauer. Die Marktanteile beliefen sich auf 21,1 Prozent bei allen sowie 7,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Es folgtenund, die 3,12 respektive 2,37 Millionen verbuchten. Die Marktanteile lagen bei 12,0 und 11,4 Prozent, bei den jungen Leuten wurden 5,1 und 6,2 Prozent ermittelt.Das ZDF schickteund dasauf Sendung, die Reichweiten lagen bei 6,51 und 4,93 Millionen. Die Marktanteile bei den ab 3-Jährigen beliefen sich auf 21,4 sowie 19,6 Prozent, bei den jungen Menschen waren 9,7 sowie 8,4 Prozent an Bord.sicherte sich im Anschluss 2,56 Millionen Zuschauer und 14,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,8 Prozent eingefahren.lockte 1,77 Millionen Zuschauer zu RTL, die Sendung verbuchte 10,8 Prozent bei den Werberelevanten. Unterdessen sicherte sich2,20 Millionen Zuschauer, Heidi Klum verzeichnete fabelhafte 21,9 Prozent in der Zielgruppe. Bei Sat.1 holtenund0,79 respektive 0,46 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen waren katastrophale 5,7 und 3,5 Prozent drin.undwurden von 0,55 und 0,50 Millionen Zuschauer gesehen, in der Zielgruppe sahen 3,2 sowie 4,2 Prozent zu.bescherte RTLZWEI 0,56 Millionen Zuschauer, sodass man bei den Umworbenen auf 4,5 Prozent kam. VOX setzte auf, der Spielfilm wurde von 1,27 Millionen Menschen verfolgt. Mit 6,6 Prozent Marktanteil wurde ein mittelmäßiges Ergebnis geliefert.