«White Lotus»: Vier neue Darsteller

US-Fernsehen

Theo James, Meghann Fahy, Will Sharpe und Leo Woodall werden in der neuen Staffel zu sehen sein.

Die gesellschaftskritische Anthologie-Seriehat weitere Darsteller gecastet. Zu den weiteren Ensemble-Mitgliedern gehören Theo James, Meghann Fahy, Will Sharpe und Leo Woodall, die nach Sizilien reisen dürfen. Produzent und Autor Mike White verlegt die Staffel von Hawaii nach Europa, die erneut in einem Luxus-Hotel spielen wird.Die vier Schauspieler gesellen sich zu den bereits angekündigten Darstellern F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Tom Hollander, Michael Imperioli, Aubrey Plaza und Haley Lu Richardson. Es wurde auch berichtet, dass Jennifer Coolidge, die Hauptdarstellerin aus Staffel eins, in Staffel zwei zurückkehren wird, aber HBO hat dies noch nicht offiziell bestätigt.Fahy («The Bold Type», «One Life to Live») und James («Divergent», «Sanditon») werden als Ehepaar Daphne und Cameron Babcock zu sehen sein. Sharpe («Giri/Haji», «Flowers») wird Ethan Spiller spielen, einen Mann, der mit seiner Frau Harper (Plaza) und den Babcocks im Urlaub ist. Woodall («Cherry») wird Jack verkörpern, der als magnetischer Gast beschrieben wird, der im «White Lotus» wohnt. Fahy, James und Sharpe sind Stammgäste der Serie, während Woodall ein wiederkehrender Gaststar ist.