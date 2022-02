Glööckler erhält neue Tier-Show

TV-News

In «Unser neues tierisches Zuhause» entwirft Modedesigner Harald Glööckler für drei Familien neue Quartiere für deren Haustiere.

Harald Glööckler dominierte während der Ausstrahlung von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» die Schlagzeilen der Boulevardblätter und galt lange Zeit als der Favorit auf den Sieg. Letztlich wurde er vierter und musste die Dschungelkrone Filip Pavlovic überlassen. Dennoch geht Glööckler als Sieger aus dem Reality-Format hervor, denn der Modedesigner ist der erste Teilnehmer, der eine neue Show bei RTL erhält. Wie der Kölner Sender am Donnerstag bestätigte, wird Harald Glööckler am 6. März um 17:30 Uhr das Docutainment-Formatpräsentieren.In der Vorabendsendung, die bis zur Primetime gesendet und nur um 18:45 Uhr von den «RTL Aktuell»-Nachrichten für 20 Minuten unterbrochen wird, treten drei Familien gegeneinander an, um für ihre Haustiere eine neue Behausung zu gestalten. Glööckler entwirft die Ideen für die neuen Quartiere, die die Familien dann mit Unterstützung von jeweils einem Handwerker umsetzen müssen. Am Ende entscheidet der Designer, wer für seine tierische Behausung mit einem Preisgeld von 1.000 Euro belohnt wird. Im Anschluss sendet RTL dann die Free-TV-Premiere des Beatles-Films «Yesterday» ► , der mit Himesh Patel in der Hauptrolle besetzt ist.Eine Änderung gibt es derweil im Programm von Schwestersender VOX , der für Dienstag, den 1. März, eigentlich eine neue Folge vonangekündigt hatte, nun aber doch auf die Ausstrahlung verzichtet. Stattdessen soll um 20:15 Uhr eine Dokumentation gesendet werden, deren Inhalt noch nicht weiter benannt wurde und zu gegebener Zeit bekannt gegeben werden soll.