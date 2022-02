Stephan Zech leitet Bewegtbild-Geschäft bei Bild

Köpfe

Zech kommt aus den eigenen Reihen, war aber auch mehrere Jahre für die Funke Mediengruppe tätig.

Der Axel-Springer-Verlag hat eine neue Personalie vermeldet. Demnach wird Stephan Zech, bislang Director OTT bei Axel Springer News Media & Tech, ab sofort Executive Director Video bei ‚Bild‘. In seiner neuen Funktion verantwortet er das Business der Bewegtbild-Aktivitäten bei ‚Bild‘ zu Video und TV. Er wird außerdem weiterhin für Axel Springer markenübergreifend die OTT Produktentwicklung fortführen.Zech ist seit über 20 Jahren in verschiedenen Führungspositionen auf dem Gebiet des Digital TV und Video-Geschäfts tätig. So war er erst bei Axel Springer und über mehrere Jahre bei der Funke Mediengruppe unter anderem Verlagsleiter für Programmzeitschriften (TV Digital) sowie Geschäftsführer Digital TV Guide.„Stephan Zech ist ein ausgewiesener TV- und OTT-Experte, der die digitale Entwicklung seit Jahren erfolgreich begleitet. Er wird zukünftig Business und Produkt für Video und TV bei ‚Bild‘ noch enger verzahnen und so die Innovationskraft für unsere digitalen Bewegtbild-Angebote weiter stärken“, erklärt Claudius Senst, CEO ‚Bild‘- und ‚Welt‘-Gruppe die neuen Aufgaben von Stephan Zech.