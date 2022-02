Beim «Bachelor» fällt die 2-Millionen-Marke

Quotennews

Bereits in Woche drei fällt «Der Bachelor» in ungeahnte Tiefen. Sowohl insgesamt, als auch in der Zielgruppe fällt eine bedeutende Zuschauer-Marke.

Für RTL ergibt sich keine ruhige Minute. Wenn es auch mitzum Start gut aussah. Völlig im Soll schauten 2,13 Millionen die erste Show am 26. Januar 2022, währen 1,1 Millionen Zielgruppen-Zuschauer und ein entsprechender Marktanteil von 15,8 Prozent ebenfalls ordentlich waren. Woche zwei hielt das Niveau über der 2-Millionen-Marke insgesamt und mit 1,05 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe beruhigte auch das Ergebnis der 14- bis 49-Jährigen. Dann aber kam gestern die dritte Show der Staffel und die Zuschauer-Marken fielen.Insgesamt verlor die Show die angesprochene 2-Millionen-Marke, denn es schalteten gestern lediglich 1,82 Millionen Menschen RTL am Abend ein und in der Zielgruppe verabschiedete sich Köln von der 1-Millionen-Marke und landete bei 0,98 Umworbenen. Die bisherigen Tiefstwerte der Staffel sind damit natürlich erreicht, auch wenn es mit insgesamt 6,3 Prozent und 13,5 Prozent am Zielgruppen-Markt natürlich noch ordentlich läuft. Mehr als ordentlich jedoch auch nicht.Die Hoffnung des Formats: Der Rückblick. Mit Blick auf die Zahlen aus dem letzten Jahr zeigt sich, dass «Der Bachelor» auch 2021 in Show drei einen kleinen Leistungs-Knick hatte. Schauten zum Start 2021 noch 2,23 Millionen Menschen RTL und in Show zwei noch 2,2 Millionen, so sank das Interesse in Woche auf 1,98 Millionen. Nur um eine Woche später wieder auf 2,19 Millionen Fernsehende zu steigen. Einziger Unterschied ist, dass sich das damalige Leistungs-Tief leicht herleiten ließ, denn damals lief im Ersten das Pokal-Duell zwischen Stuttgart und Borussia Dortmund. Gestern wurde «Der Bachelor» von Sat.1 un dem «großen Promibacken» überholt.