ProSiebenSat.1 gründet neue Produktionsfirma für Unterhaltungsformate

Wirtschaft

Die Leitung übernehmen Nadine Grünfeld und Frank Kott, die zuvor für Endemol Shine Germany tätig waren.

Am Donnerstag hat die ProSiebenSat.1 Media SE die Gründung einer neuen Red-Arrow-Produktionsfirma bekannt gegeben, die in Köln ansässig ist und sich vor allem um die Entwicklung und Produktion von Unterhaltungsformaten für alle Plattformen der Seven.One Entertainment Group kümmern soll. Darüber hinaus soll das neue Produktionshaus auch Format-Ideen aus dem erst kürzlich geschlossenen First-Look-Deal mit John de Mols Talpa Concepts realisieren. Geschäftsführer der neuen Produktionsfirma werden Nadine Grünfeld, bisher Executive Director bei Endemol Shine Germany, und Frank Kott, bisher Head of Production Show & Factual bei Endemol Shine Germany.„Mit diesem Schritt unterstreichen wir unsere Entertainment-Strategie, unser Angebot an eigenen und lokal produzierten Inhalten – egal ob live oder on demand – sukzessive aufzustocken und stärken damit unsere Produktionskapazitäten im deutschsprachigen Kernmarkt. Eigene und vor allem einzigartige Inhalte sind ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal, um unsere Marktposition weiter auszubauen“, erklärt Wolfgang Link, Vorstandsmitglied ProSiebenSat.1 und CEO Seven.One Entertainment Group.„Die neue Produktionseinheit ist neben der neuen Produktionsfirma für Factual-Formate die zweite Neugründung innerhalb kurzer Zeit. Damit vergrößern wir an der Seite unserer etablierten und sehr erfolgreich laufenden Produktionsgesellschaften Redseven und Pyjama Pictures unser nationales Portfolio in den wichtigen Bereichen Unterhaltung und Factual im deutschsprachigen Markt“, wird Henrik Pabst, als Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group und Geschäftsführer der Red Arrow Studios verantwortlich für das Produktionsgeschäft, in der Mitteilung zitiert. „Mit Nadine Grünfeld und Frank Kott gewinnen wir zwei erfahrene und kreative Programm-Macher, die bestes Entertainment lieben. Die beiden haben ihre jahrelange Expertise mit zahlreichen Erfolgsformaten, darunter auch «The Masked Singer», unter Beweis gestellt. Unter ihrer Führung werden wir unseren wichtigen Show-Produktionsbereich erfolgreich weiterentwickeln. Welcome on Board, liebe Nadine, lieber Frank!"Nadine Grünfeld sagt über ihre neue Aufgabe: „Jeder, der mich kennt, weiß, mit wie viel Leidenschaft ich meinen Job mache. Darum geht mit dieser neuen Aufgabe für mich ein Traum in Erfüllung: Gemeinsam mit meinem ehemaligen und zukünftigen Kollegen Frank werde ich eine neue Heimat für Kreative aufbauen. Das Team von Talpa Concepts hat eine magische Energie. Ich kann es kaum erwarten, unsere neue Produktionsfirma mit Leben zu füllen.“Frank Kott fügt hinzu: „Nadine und ich arbeiten seit Jahren eng und vertrauensvoll zusammen. Deshalb freut es mich umso mehr, mit ihr gemeinsam ein neues berufliches Kapitel beginnen zu können. Unser Herz schlägt für hochwertig und erfolgreich produzierte Unterhaltung – und wir mögen es, uns immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Wir freuen uns sehr auf unser Team in der Seven.One Entertainment-Familie!“