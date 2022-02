«The Lazarus Project»: Sky Original startet im April

TV-News

Sky hat nun einen ersten Trailer der Serie von Marco Kreuzpaintner veröffentlicht.

Der Pay-TV-Sender Sky hat für den April ein neues Sky Original angekündigt und nun erste Bilder veröffentlicht. Produziert von Urban Myth Films in Zusammenarbeit mit Sky Studios wirdbei Sky Atlantic und auf Abruf bei Sky Ticket zu sehen sein, ein genauer Sendetermin steht allerdings noch nicht fest. Regie bei den acht einstündigen Episoden führte Marco Kreuzpaintner («Der Fall Collini») nach den Drehbüchern von Joe Barton. Sky beschreibt den Actionthriller als „eine berührende Erkundung der Sehnsucht, das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen“. Die Hauptrolle übernimmt der Emmy- und BAFTA-nominierte Paapa Essiedu («I May Destroy You», «Gangs of London»).Im Mittelpunkt der acht Folgen steht George (Essiedu), der eines Tages aufwacht und feststellt, dass er einen Tag erlebt, der Monate zurückliegt. Alle Meilensteine, die er in letzter Zeit erreicht hat, scheinen zunichte gemacht, einschließlich seines Erfolgs im Beruf und seiner Ehe mit Sarah (Charly Clive), der Liebe seines Lebens. Das Schlimmste dabei ist, dass er der Einzige zu sein scheint, der bemerkt, was passiert ist. Da trifft er Archie (Anjli Mohindra), die George für das Lazarus-Projekt rekrutiert – eine geheime Organisation, die die Fähigkeit besitzt, die Zeit zurückzudrehen, wenn die Welt vom Untergang bedroht ist. Wie George gehören auch die Lazarus-Mitarbeiter zu den einzigen Menschen auf der Welt, die sich an die Ereignisse erinnern können, die durch die Zeitumkehr ungeschehen gemacht wurden. Zusammen mit Archie, dem unnachgiebigen Shiv (Rudi Dharmalingam) und ihrer stählernen Anführerin Wes (Caroline Quentin) arbeitet George daran, globale Katastrophen zu verhindern. Dazu gehört auch der Versuch, den gesuchten Verbrecher Rebrov (Tom Burke) aufzuspüren, der einen nuklearen Sprengkopf zünden und die Welt zerstören will.«The Lazarus Project» wurde von Gabriel Silver, Director of Commissioning for Drama bei Sky Studios, für Zai Bennett, Managing Director of Content bei Sky UK, in Auftrag gegeben. Die Serie wird von Joe Barton und Paul Gilbert für Sky Studios sowie von Johnny Capps und Julian Murphy für Urban Myth Films produziert. Adam Knopf ist der Produzent.