«Better Call Saul»: Premierendatum bekannt

US-Fernsehen

Der Sender AMC hat die Startdaten der zwei Hälften verraten.

Die sechste und somit letzte Staffel vonsteht an. Der Fernsehsender AMC erklärte nun, das die siebenteilige erste Hälfte am 18. April um 21.00 Uhr startet. Zeitgleich sind die neuen Episoden auch bei AMC Plus verfügbar. Zum Start bekommen die Fans zwei Episoden serviert. Die Fans müssen auf die zweite Hälfte nicht langen warten, bereits am 11. Juli erfolgt der Start.Angeführt von Bob Odenkirk in der Rolle des titelgebenden Anwalts wurde «Better Call Saul» im Januar 2020 für eine sechste Staffel bei AMC verlängert, von der der Kabelsender sagte, dass es die letzte sein würde, noch vor der Premiere von Staffel fünf im Februar. Zu diesem Zeitpunkt war die Ausstrahlung der abschließenden Staffel für 2021 geplant. Doch wie viele andere Serien wurde die Ausstrahlung aufgrund der Covid-19-Pandemie lange verzögert. Nachdem die Produktion endlich begonnen hatte, wurde sie kurzzeitig auf Eis gelegt, nachdem Hauptdarsteller Odenkirk im Juli letzten Jahres am Set einen Herzinfarkt erlitt und sich eine Auszeit zur Erholung nahm."In meinen Augen ist dies unsere ehrgeizigste, überraschendste und, ja, herzzerreißendste Staffel", sagte Showrunner Peter Gould am Donnerstag in einem Statement. "Selbst unter unglaublich herausfordernden Umständen hat sich das gesamte «Saul»-Team – Autoren, Schauspieler, Produzenten, Regisseure und Crew – selbst übertroffen. Ich könnte nicht aufgeregter sein, um mitzuteilen, was wir gemeinsam erreicht haben."