Kevin Costner entwickelt Serie über indigene Geschichte

US-Fernsehen

Der Star aus «Yellowstone» begibt sich nun ins Feld der Dokumentationen.

Kevin Costner und 44 Blue Productions haben sich zusammengetan, um «Onward» zu entwickeln, eine Anthologie-Dokuserie über Traditionen und Rituale in indigenen Gemeinschaften auf der ganzen Welt, wie ‚Variety‘ berichtete. Jede Episode von «Onward» konzentriert sich auf eine bestimmte indigene Gemeinschaft und darauf, wie ihr Volk, ihr Land und ihre Kulturen existenzielle Bedrohungen wie den Klimawandel, die wirtschaftliche Entwicklung und die Pandemie überstanden haben.Das Konzept für «Onward» basiert auf Cale Glendenings gleichnamigem Dokumentarfilm, der seine Zeit bei kasachisch-mongolischen Adlerjägern im abgelegenen Altai-Gebirge in der Mongolei beschreibt. Glendening ist der Schöpfer von «Onward» und neben Costner, Glenn Kleczkowski von Monitor & Merrimack Pictures und Mark Gillard auch ausführender Produzent. Stephanie Noonan Drachkovitch ist ausführende Produzentin für 44 Blue, ein Unternehmen der Red Arrow Studios. Smriti Mundhra, Gründerin von Meralta Films und Schöpferin von «Indian Matchmaking», wird als Showrunnerin fungieren."Da die Welt um uns herum weiter schrumpft, ist es unsere Verantwortung, nicht nur die indigenen Völker rund um den Globus zu feiern, sondern auch dazu beizutragen, ihre Bräuche und Lebensweisen zu dokumentieren und zu bewahren", so Kleczkowski und Gillard. "Dies in Zusammenarbeit mit Kevin Costner und 44 Blue sowie den unglaublich talentierten Smriti Mundhra und Cale Glendening zu tun, ist ein wahr gewordener Traum."