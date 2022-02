«Mask Off» startet in die vierte Runde

Vermischtes

Teil der neuen Folgen sollen auch ernstere Themen wie psychische Erkrankungen sein.

Im Frühjahr 2020 startete der Streamingdienst Joyn das Format, das sich um das Brechen von Vorurteilen bemüht. Ab dem 17. Februar startete die Reihe aus dem Hause Hans und Franz Film- & Fernsehproduktion nun schon in seine vierte Staffel. Mit von der Partie sind zahlreiche bekannte Persönlichkeiten, wie Moderatorin Annemarie Carpendale, «Germany’s Next Topmodel»-Zweitplatzierte Dascha Carriero und Social-Media-Star Leon Content. Sie alle müssen ihre Vorurteile überwinden, um hinter die Fassade der Teilnehmer blicken zu können.In der ersten Folge soll Carriero herausfinden, welche Teilnehmer zum Freundeskreis von Dragqueen Olivia Jones gehören. In der dritten Staffel war Annemarie Carpendale bereits Teil der Sendung, sie wird zurückkehren, um sich den Herausforderungen des Spiels „Ich habe noch nie...“ zu stellen. Neben Leon Content werden in den acht neuen Ausgaben auch die Content-Creator Raffasplasticlife, MarkeyTV, Anna Wilken, Dyma und Jodie Calussi zu sehen sein. In der neuen Staffel sind folgende Rätsel zu lösen: Wer hat welchen Fetisch? Wer saß schon einmal im Gefängnis? Wer macht welche Ausbildung? Und zu wem gehören welche "Drunken Stories"?Die vierte Staffel widmet sich auch ernsten Themen – mit der Frage "Wer hat/hatte welche psychische Krankheit?". Joyn und die Macher des Formats möchten damit anregen und ermutigen, offener mit psychischen Erkrankungen umzugehen und dem Thema Raum in der Gesellschaft zu geben. Joyn zeigt ab dem kommenden Donnerstag wöchentlich zwei neu Folgen kostenlos, alle Episoden stehen zum Start hinter der Bezahlschranke zur Verfügung. Als Produzenten zeichnen Hans Christian Falz (Hans und Franz) und Angelika Frank (Joyn) verantwortlich.