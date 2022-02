«Aktenzeichen XY» auch gelöst besser

Quotennews

Zum ersten Mal 2022 schickte das ZDF die Variante «Aktenzeichen XY... gelöst» in die Primetime. Zum Reichweiten-Sieg gegen das Erste reichte es!

Zu 6 Millionen Zuschauern wie bei der letzten «Aktenzeichen XY... ungelöst»-Episode am 12. Januar 2022 reichte es nicht, aber man war in Mainz trotzdem noch besser als die Kollegen vom Ersten. Gemeint ist die gestrige Primetime-Leistung und damit die erste Folgeim Jahre 2022. Das Format wollten 5,45 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen, damit ergab sich ein Marktanteil von 18,5 Prozent. Im Vergleich zur letzten «gelöst»-Folge sank die Reichweite etwas, denn am 30. Juni 2021 schauten im Zweiten noch 5,79 Millionen Zuschauer rein. Der Marktanteil damals ergab ebenfalls bessere 21,3 Prozent.Bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren konnte die gestrige Ausgabe von «Aktenzeichen XY... gelöst» die Leistung aus 2021 jedoch überbieten. Mit 1,19 Millionen jungen Zuschauern und einem starken Marktanteil von 16,1 Prozent ergab sich ein ordentlicher Vorsprung zu den 1,03 Millionen aus dem Juni 2021. Damit ist die gestrige Show sogar erfolgreicher, als die letzte Episode der Kategorie «ungelöst». Da schauten am 12. Januar 2022 schon gute 1,12 Millionen 14- bis 49-Jährige zu. Doch insgesamt wird sich das ZDF freuen, nicht nur die eigenen Rekorde zu brechen, sondern der Sieg gegen die Kollegen aus dem Ersten wird schmecken.Dort wurde der Spielfilmgespielt und insgesamt schauten 5,19 Millionen Zuschauer zu. Mit deutlich schwächeren 0,55 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren feierte in dieser Kategorie das Zweite einen klaren Sieg. In Marktanteilen gesprochen ergaben sich insgesamt 17,7 Prozent und 7,5 Prozent am Markt der jungen Zuschauer.