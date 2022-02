Disney steigert Abos auf 196,4 Millionen

Wirtschaft

In der Weihnachtszeit setzte das Unternehmen über 21 Milliarden US-Dollar um.

Der Disney-Konzern hat seine Quartalsergebnisse für das erste Quartal 2022 vorgelegt (Der Konzern beginnt seine Jahresrechnung im Oktober). 21,82 Milliarden US-Dollar wurden im vierten Quartal 2021 umgesetzt, das sind fast drei Milliarden mehr als die Analysten der Börse erwarteten. Nachbörslich stieg der Wert der Aktien um fast zehn Prozent.Das Hauptaugenmerk der Präsentation lag bei Disney+: Ende 2021 zählte der Dienst weltweit 129,8 Millionen zahlende Kunden und konnte in dem am 1. Januar 2022 zu Ende gegangenen Quartal 11,8 Millionen hinzugewinnen. Analysten hatten laut FactSet im Durchschnitt mit einem Nettozuwachs von 7,3 Millionen für diesen Zeitraum gerechnet. Zum ersten Mal hat Disney die Disney+-Zahlen nach Regionen aufgeschlüsselt: In den USA und Kanada hatte der Streaming-Dienst 42,9 Millionen Kunden (ein Plus von 18 Prozent), international ohne Disney+ Hotstar 41,1 Millionen (ein Plus von 40 Prozent) und Disney Plus Hotstar, die Streaming-Marke in Indien und einigen anderen südostasiatischen Ländern, hatte 45,9 Millionen (ein Plus von 57 Prozent).Disney+, Hulu und ESPN+ erreichen zusammen 196,4 Millionen Abonnenten und verkleinern den weltweiten Vorsprung von Netflix (221,8 Millionen). Disneys Medien- und Unterhaltungsvertriebssegment, das nicht nur die Streaming-Dienste, sondern auch das Film- und Fernsehgeschäft umfasst, verzeichnete einen Umsatzanstieg um 15 Prozent auf 14,6 Mrd. US-Dollar, gegenüber 12,7 Mrd. US-Dollar im Vorjahresquartal. Das Betriebsergebnis stieg von 1,3 Milliarden Dollar auf 3,2 Milliarden Dollar.