«Obi-Wan Kenobi» startet im Mai

Allerdings beginnt die neue Serie nicht am Star-Wars-Day.

Die Verantwortlichen von Disney+ haben den Plan der nächsten Monate offenbart.wird im Mai auf Sendung gehen, allerdings nicht am Star-Wars-Day, dem 4. Mai. Die Verantwortlichen haben sich den 25. Mai ausgesucht, das ist der 45. Jahrestag der Veröffentlichung von «Star Wars: Eine neue Hoffnung».«Obi-Wan Kenobi» spielt zehn Jahre nach den dramatischen Ereignissen von «Star Wars: Die Rache der Sith», wo Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi seine größte Niederlage erlitt – den Untergang und die Verderbnis seines besten Freundes und Jedi-Lehrlings Anakin Skywalker, der sich als böser Sith-Lord Darth Vader der dunklen Seite zuwandte.McGregor spielt erneut die Rolle des Obi-Wan an der Seite von Anakin selbst, Hayden Christensen. In der Serie spielen außerdem Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell und Benny Safdie.