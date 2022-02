Gute Nachrichten: «Futurama»-Revival in Arbeit

US-Fernsehen

Schon im kommenden Jahr werden die Abenteuer von Philipp J. Fry neu erzählt.

Über 20 Jahre hat die Animationsserie, die mehrfach abgesetzt wurde, inzwischen auf dem Buckel. Nun haben mehrere US-Medien übereinstimmend berichtet, dass Disney+ 20 neue Episoden der Science-Fiction-Comedy bestellt hat. Das Revival stammt von David X. Cohen und Matt Groening. Cohen entwickelte die Originalserie zusammen mit Groening, dem Serienschöpfer.Die Darsteller der Originalserie Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr und David Herman werden zurückkehren. John DiMaggio, der Bender und mehrere Nebenfiguren verkörperte, ist derzeit nicht dabei. Laut einer Person, die mit dem Projekt vertraut ist, hoffen die Produzenten, dass DiMaggio zurückkehren wird. Sollte dies nicht der Fall sein, wird Bender neu besetzt werden.Die Produktion soll in diesem Monat starten. "Ich bin begeistert, eine weitere Chance zu haben, über die Zukunft nachzudenken... oder wirklich etwas anderes als die Gegenwart", sagte Cohen. "Es ist eine wahre Ehre, die triumphale Rückkehr von «Futurama» ein letztes Mal anzukündigen, bevor wir wieder abrupt abgesetzt werden", fügte Groening hinzu."Als sich uns die Gelegenheit bot, den Fans und Zuschauern neue Episoden von «Futurama» zu präsentieren, konnten wir es kaum erwarten, loszulegen", so Craig Erwich, Präsident von Hulu Originals und ABC Entertainment. "Diese ikonische Serie hat seit ihrem Start den Weg für den Erfolg von Animationsfilmen für Erwachsene geebnet und wir freuen uns darauf, dass Matt & David weiterhin den Weg ebnen und Hulu als erste Adresse für Fans des Genres etablieren werden." 20th Television Animation produziert «Futurama» und Rough Draft Studios, Inc. steuert die Animation bei.