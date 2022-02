US-Genehmigung erteilt: WarnerMedia und Discovery dürfen fusionieren

Wirtschaft

Der Abschluss der Fusion soll voraussichtlich im zweiten Quartal erfolgen.

Die beiden Medienriesen AT&T und Discovery sind einen entscheidenden Schritt weitergekommen, um die beiden Unternehmen Discovery und WarnerMedia miteinander zu verschmelzen. In Europa folgte bereits die Genehmigung der Behörden, nun gab es auch in den USA grünes Licht für die Fusion. Die Zustimmung der Discovery-Aktionäre ist nun das letzte Hindernis für das Fortschreiten der Transaktion. Die Unternehmen haben die Angelegenheit am Mittwoch in zwei verschiedenen Einreichungen bei der U.S. Securities and Exchange Commission offengelegt. Mit dem Abschluss der Transaktion wird weiterhin im zweiten Quartal gerechnet.AT&T-Aktionäre müssen den Pakt nicht unterzeichnen. Letzte Woche gab AT&T bekannt, dass sein Vorstand beschlossen hat, die Beteiligung des Telekommunikationsunternehmens an WarnerMedia abzuspalten – anstatt die Veräußerung des Medienkonglomerats als Abspaltung zu strukturieren.Im Rahmen des Pakts wird Discovery die Kontrolle über WarnerMedia erlangen und das Warner Brothers Studio, die Kabelnetze TNT und TBS, CNN und HBO zu seinem Stall hinzufügen. Das neue fusionierte Unternehmen wird Warner Bros. Discovery heißen und erweitert die Reichweite seines CEO, David Zaslav von Discovery, viel weiter in die Welt des US-Sports, der Nachrichten und der Unterhaltung. Discovery hat sich in erster Linie auf ungeskriptete Programme konzentriert, wird aber bald alles im Blick haben, von NBA-Basketballübertragungen bis hin zu HBO-Erfolgsformaten wie «Last Week Tonight With John Oliver».Die Investoren bleiben neugierig auf die letztendliche Streaming-Strategie des Unternehmens, da das neue Unternehmen sowohl HBO Max und Discovery+ als auch CNN Plus betreiben wird, einen Streaming-Video-Hub, der mit dem großen Nachrichtennetzwerk verbunden ist, das in den kommenden Wochen starten soll. In Deutschland ist vor allem das Discovery-Joint-Venture Joyn mit ProSiebenSat.1 interessant, dessen Zukunft noch immer nicht geklärt scheint. Im Sommer soll der deutsche Rollout von Discovery+ erfolgen.