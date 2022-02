«Stammplatz»: Bild startet täglichen Fußball-Podcast

Vermischtes

Von Montag bis Freitag ab 6:00 Uhr haben sich die Moderatoren Kilian Gaffrey und André Albers einen «Stammplatz» im Fußballgeschäft erobert.

Die Flut an Podcasts wird nicht kleiner. Mit dem heutigen Mittwoch hat die ‚Bild‘-Zeitung einen täglichen Nachrichtenpodcast rund um das Thema Fußball gestartet.lautet der Titel des von Montag bis Freitag jeweils ab 6:00 Uhr am Morgen gesendeten Formats, das von Kilian Gaffrey und André Albers moderiert wird. Die Sendung ist bei Apple Podcast, Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen sowie direkt bei auf der ‚Bild‘-Webseite abrufbar.„Alle Fußballfans haben jetzt einen eigenen Stammplatz für die Ohren. Mit dem neuen, täglichen Fußballpodcast erweitern wir unser Audioangebot für ‚Bild‘ und machen unsere Hörer direkt am Morgen auf kompakte und unterhaltsame Art in Sachen Fußball fit für den sportlichen Austausch mit Kollegen, Freunden oder Familie“, erklärt Matthias Brügelmann, Chefredakteur Sport Bild-Gruppe und Welt-Gruppe.Nach den Fußball-Formaten «Phrasenmäher» und «Reif ist live» erweitert die ‚Bild‘ damit ihr multimediales Fußball-Angebot. Kilian Gaffrey war bislang BVB- und Schalke-Reporter für das Boulevard-Blatt und André Albers war bisher als Radio-Moderator bei Radio Nordseewelle tätig. Gemeinsam soll sie sie bei «Stammplatz» in zehn bis 15 Minuten die aktuelle Themen aus der Welt des runden Leders präsentieren und diskutieren – „kompakt, spannend und hintergründig“ verspricht ‚Bild‘. Reporter, die täglich bei jedem Klub vor Ort sind, sollen aus erster Hand Hintergründe, Einordnungen und Einblicke liefern. Produziert wird der Podcast vom Sport-Kompetenzzentrum von ‚Bild‘.