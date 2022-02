Zwar kein neuer Rekord, aber «Wer stiehlt mir die Show?» holt 21%

Quotennews

Am Dienstag lief mit der 17. Ausgabe auch die vorerst letzte Ausgabe der ProSieben-Sendung. Eine Zukunft hat die Sendung aber selbstverständlich.

Sechs neue Ausgaben vonhat ProSieben im Herbst 2021 bei der Firma Florida TV in Berlin Adlershof aufzeichnen lassen. Die Produktion der neuen Episoden, in denen Mark Forster, Anke Engelke und Riccardo Simonetti sowie ein Wildcard-Gewinner gegen Joachim Winterscheidt antraten, waren ein voller Erfolg. In der Spitze waren 2,26 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil lag bei beachtlichen 24,1 Prozent.Beim Staffelfinale konnte der Gewinner Joko allerdings nicht etwa die Show gewinnen, sondern es folgte der Staffel-Bonuspreis: Titelgesicht eines Kreuzworträtsel-Heftes. Die mehrstündige Show, in der Joko Winterscheidt wieder als Moderator antrat, wollten 1,89 Millionen Zuschauer sehen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf fabelhafte 7,4 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr die rote Sieben 1,30 Millionen Zuschauer an, es wurden 21,0 Prozent Marktanteil ermittelt.Im Anschluss sendete ProSieben . Eine weitere Ausgabe der Spielshow wollten sich 0,57 Millionen Menschen ab drei Jahren anschauen, der Marktanteil belief sich auf 5,3 Prozent. Bei den jungen Zuschauern fuhr man 12,1 Prozent Marktanteil ein, die Reichweite lag bei 0,33 Millionen.