Primetime-Check

Wie erfolgreich waren die Factual-Programme von VOX und RTLZWEI? Punktete das ZDF mit «frontal»?

Das Erste schickte am Dienstagundauf Sendung, die beiden Serien verbuchten 4,99 sowie 4,74 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beim Gesamtpublikum beliefen sich auf 16,2 und 16,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,9 und 8,3 Prozent ermittelt. Mitundsank das Interesse auf 3,29 sowie 2,24 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 12,8 respektive 11,4 Prozent. Bei den jungen Leuten sorgte die blaue Eins für 5,6 und 7,8 Prozent.Das ZDF startete mitund den Tricks der Lebensmittelindustrie in den Abend. Das Format erreichte 3,64 Millionen Zuschauer und sicherte sich 11,8 Prozent bei allen sowie guten 11,1 Prozent bei den jungen Leuten.undverbuchten im Anschluss 3,00 sowie 3,82 Millionen, die Marktanteile wurden mit erfolgreichen 10,3 und 15,2 Prozent beziffert. Die Sendungen kamen beim jungen Publikum auf 9,5 sowie 11,0 Prozent.undbrachten RTL 1,50 sowie 1,00 Millionen, bei den Umworbenen standen schlechte 7,6 sowie 7,1 Prozent auf der Uhr.brachte ProSieben 1,89 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fuhr man 21,0 Prozent Marktanteil ein. Zwei-Ausgaben lockten 0,90 und 0,73 Millionen Zuschauer zu VOX, bei den 14- bis 49-Jährigen ergatterte der Sender 5,7 respektive 7,6 Prozent.RTLZWEI setzte auf, die Geschichte um zwei Brüder wurde von 0,88 Millionen Zuschauern gesehen. Der Marktanteil bei den Umworbenen lag bei 5,1 Prozent. Unterdessen setzte Kabel Eins auf, der Spielfilm brachte 0,53 Millionen Zuschauer und sorgte für magere 3,4 Prozent.undsorgten für 6,7 und 5,5 Prozent bei den Umworbenen, Sat.1 fuhr 2,00 und 1,52 Millionen Zuschauer ein.