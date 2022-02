«Armes Deutschland» nur mit mauen Werten

Quotennews

Im Anschluss wurde eine alte Ausgabe des Kinder-Spin-offs ausgestrahlt.

Im Mittelpunkt vonstanden am Dienstagabend die Brüder Patrick und Christian, die in zwei völlig verschiedenen Welten lebten. Patrick geht einem regelmäßigen Job nach, Christian dagegen bezieht zunächst nur Hartz IV und wird demnächst einen 100€-Job antreten. Kann er sich an diese Umstellung gewöhnen?Ebenfalls im Zentrum der Dokumentation stand der 25-jährige Benjamin, der mit Rap sein Geld verdienen möchte. Die zweistündige Produktion wollten sich 0,88 Millionen Fernsehzuschauer nicht entgehen lassen, sodass ein Marktanteil von 3,0 Prozent entstand. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen wurden 0,36 Millionen ermittelt, der Marktanteil belief sich auf mäßige 5,1 Prozent.Um 22.15 Uhr wiederholte RTLZWEI . Die Episode aus dem Jahr 2020 wollten sich noch einmal 0,64 Millionen Menschen anschauen, diese verbuchte einen Marktanteil von 4,0 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 0,20 Millionen Zuschauer ermittelt, sodass man auf 5,1 Prozent Marktanteil kam.