VOX holt «Gefährliche Nähe» ins Free-TV

TV-News

Außerdem startet der Kölner Sender einen neuen Ableger von «Goodbye Deutschland» und zeigt eine neue abendfüllende Samstags-Doku über die Wiener Schauspielschule “Max Reinhardt Seminar“.

Wie zuletzt mit «Tilo Neumann und das Universum», «Mirella Schulze rettet die Welt», «Ferdinand von Schirach – Glauben» oder «8 Zeugen» bedient sich VOX im März einmal mehr am Katalog des Streamingdienstes RTL+. Diesmal fiel die Wahl auf die Thriller-Serie, die im Oktober 2021 debütierte. VOX zeigt die sechsteilige Serie mit Barnaby Metschurat, Klaus Steinbacher und Maike Jüttendonk ab dem 9. März immer mittwochs ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Damit verändert man den Ausstrahlungsrhythmus, schließlich wurden die oben genannten Serien in Marathonprogrammierungen versendet, was katastrophale Quoten nach sich zog.Zwei Tage später, am Freitag, 11. März, feiert dann der «Goodbye Deutschland»-Ablegerseine Premiere. Ab 20:15 Uhr soll die neue Sendung über „besonders abenteuerhungrige Familien und Paare“ berichten, „die bereit sind, viel aufs Spiel zu setzen, um Großes zu erleben“, wie es VOX in einer Mitteilung ankündigt. Im Mittelpunkt steht unter anderem Familie Conrad, die es von Rheinland-Pfalz ins tief verschneite Schweden zieht. Dort möchte sie sich ihren großen Traum verwirklichen: Polarlichter-Touren.Außerdem hat VOX eine neuerliche Marathon-Doku angekündigt, die sich am Samstag, 5. März über vier Stunden mit einer der renommiertesten Schauspielschulen Europas auseinandersetzt, dem Wiener “Max Reinhardt Seminar“. Inwerden Gregor, Laetitia und Laura dabei begleitet, wie sie sich auf einen Platz an der Schule bewerben und sich in die letzte Auswahlrunde gekämpft haben.