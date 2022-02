Theresia Riess: Die Corona-Vorkehrungen waren streng

Interview

Schauspielerin Riess hat ihre erste große Rolle in einem ARD-Spielfilm übernommen. Obwohl die Dreharbeiten vor der heimischen Haustür stattfanden, musste man sich an starke Corona-Auflagen halten.

Ja, und wie! In Österreich war schon letzte Woche die österreichische TV-Premiere, aber viele meiner Freunde wohnen in Deutschland und ich kann es nicht erwarten, zu hören, wie ihnen der Film gefällt.Sie können sich freuen auf einen durch und durch spannenden und packenden TV-Abend! Es ist ein Thriller, verpackt mit einer Liebesgeschichte und noch viel mehr. Also all jene, die es gruselig mögen, werden nicht enttäuscht werden. Und für all jene, die sich bei so einem Genre eher fürchten, gibt es eine Liebesgeschichte und ein paar wirklich süße Filmmomente.Die Drehbuchautoren Andreas Karlström und Thorsten Wettcke haben sich wirklich etwas überlegt. Also nein, die Geschichte ist ganz und gar nicht einfach zu durchschauen. Ich darf mit gutem Gewissen sagen, es bleibt spannend bis zum Ende!Ja, es war sehr schön für mich, meinen ersten großen Filmdreh unweit von Wien, wo ich wohne, zu drehen. Vor allem in einer kleinen Stadt in Niederösterreich, denn ich habe ja auch meine ganze Kindheit und Schulzeit ähnlich verbracht, nur mit dem Unterschied, dass alles noch kleiner war und mitten am Land. So eine Kleinstadt wie Mödling hat ein ganz besonderes Flair und Charme. Die Gegend dort mit den Weinbergen ist wunderschön.Berlin ist eine bombastische Stadt. Sie ist so vielseitig, bunt und voller Kunst, dass es mich während meines Studiums fast überfordert hat. Ich wollte an einem Abend auf dreiVeranstaltungen gleichzeitig gehen (lacht). Berlin ist nie im Stillstand, sondern in stetiger Verwandlung - das ist etwas Besonderes.Ich habe im Laufe der zwei Jahren Pandemie gelernt, dass das Thema Corona ein hochemotionales Thema ist. Deswegen möchte ich mich dazu nicht weiter äußern. Das Einzige, was ich sagen möchte, ist: Eva Herzig ist eine wunderbare Kollegin und es war mir eine große Freude, mit ihr spielen zu dürfen!Die Corona-Vorkehrungen waren streng und das war auch gut so. Wir hatten eine Corona-Beauftragte, die sich mit Sorgfalt um die regelmäßigen Tests gekümmert hat. Und ansonsten glaube ich, hatten wir einen so engen und stressigen Drehplan, dass in den drehfreien Tagen, jede*r zuhause geblieben ist, um sich zu erholen! Zumindest war das bei mir so.Ja, aber nicht mehr so oft wie früher. In meiner Theaterzeit habe ich viel gespielt und war in so unglaublich vielen Theatervorstellungen, dass ich jetzt schon bei dem Gedanken schmunzeln muss. Ich liebe die Bühne noch immer sehr, aber aktuell fasziniert mich das Medium Film und ich möchte mich derzeit darauf konzentrieren.Oh ja! Unbedingt. Es muss sich nur mit meinen Filmprojekten vereinbaren lassen.Ich drehe dieses Jahr noch und freue mich schon sehr darauf. Mehr darf ich leider noch nicht verraten!