Daniel Hartwich hört als Dschungel-Moderator auf

TV-News

Ein Nachfolger soll bereits feststehen. Wie beim «Supertalent» könnte Chris Tall auf Daniel Hartwich folgen.

Daniel Hartwich wird künftig wohl nicht mehr beian der Seite von Co-Moderatorin Sonja Zietlow stehen. Darüber hat am Dienstagnachmittag die ‚Bild‘ berichtet. Demnach wird sich Hartwich aus persönlichen Gründen von der Reality-Erfolgsshow zurückziehen, um mit seiner Familie mehr Zeit verbringen zu können. Hartwich übernahm im Jahr 2013 die Moderation des zuvor verstorbenen Dirk Bach. Zuletzt gab Hartwich auch schon die Moderation von «Das Supertalent» ab.Aus dem Bericht ging auch bereits ein Nachfolger für Hartwich hervor, der dem RTL-Publikum bestens bekannt sein dürfte. Denn wie bei der Talent-Show soll auf Hartwich Comedian Chris Tall folgen, der seine Präsenz beim Kölner Sender in den vergangenen Monaten massiv ausgebaut hat. Zuletzt war er unter anderem bei «Murmel Mania» und «7 Tage, 7 Köpfe» zu sehen. Seitens des Senders gibt es hierfür noch keine offizielle Bestätigung.Daniel Hartwich bleibt aber weiterhin ein berühmtes Sendergesicht. Am 18. Februar startet beispielsweise die Freitagabend-Showin eine neue Staffel, die er zusammen mit Victoria Swarovski moderiert. Außerdem steht er für die Formate «I Can See Your Voice», «Lego Masters» und «Master of Sweets» vor der Kamera.Wenige Minuten nach Erscheinen dieses Artikels folgte die offizielle Bestätigung von RTL . Darin wird Daniel Hartwich folgendermaßen zitiert: "Die 15. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» wird meine letzte sein. Der Grund dafür ist meine Familie, die mich wegen der Schulpflicht künftig nicht mehr begleiten kann. Ich möchte mich von Herzen bei all den großartigen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die diese Show alljährlich zu dem außergewöhnlichen Spektakel machen, die sie ist. Es war mir eine Freude und Ehre mit solch talentierten Fernsehmachern zu arbeiten. Dieser Dank geht auch ausdrücklich an die australische und die südafrikanische Crew. Ich freue mich darauf, die Show kommendes Jahr als Zuschauer zu Hause zu genießen!"Co-Moderatorin Sonja Zietlow bedankte sich bei ihrem Kollegen: "Zuallerletzt möchte ich Daniel alles, alles Liebe und Gute wünschen. Ich kann seine Entscheidung absolut nachvollziehen, auch wenn ich es persönlich natürlich schade finde. In den letzten neun Jahren haben wir miteinander viel er- und durchlebt. Wir haben viel gelacht und einmalige Momente erlebt und erschaffen. Das wird immer Teil meines Lebens bleiben.""Vor einiger Zeit habe ich von Daniels Entscheidung erfahren und bedaure diese. Daniel hat unsere Erfolgsshow mit seiner großartigen Art über Jahre mitgeprägt. Genauso respektiere ich diese auch, denn Familie geht immer vor. Wir freuen uns, ihn auch weiterhin als Moderator von «Let´s Dance» und weiteren RTL-Shows on air zu haben. Und wir sprechen bereits über neue, gemeinsame Projekte. Daniel Hartwich wird ein wichtiger Teil der RTL-Unterhaltung bleiben. Was seine Nachfolge im Dschungel betrifft, haben wir bereits erste, sehr gute Gespräche geführt", erklärte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner ohne auf die Personalie Chris Tall einzugehen. RTL wolle einen Nachfolger "rechtzeitig" bekannt geben.