Kristen Wiig und Laura Dern machen bei neuer Apple-Serie mit

US-Fernsehen

Die zwei Schauspielerin werden bei der Serie «Mrs. American Pie» mitwirken.

AppleTV+ hat grünes Licht fürgegeben, eine neue Comedy-Serie mit Kristen Wiig in der Hauptrolle. Laura Dern ist die ausführende Produzentin und hat eine Schlüsselrolle in Aussicht.«Mrs. American Pie» spielt in den frühen 70er-Jahren und folgt Maxine Simmons (Wiig), die versucht, sich ihren Platz in der High Society von Palm Beach zu sichern. Während sie die Grenze zwischen den Besitzenden und den Habenichtsen überwindet, konzentriert sich die Serie auf die Frage, wer einen Platz am Tisch bekommt und was die Menschen opfern, um diesen zu erreichen.Die Serie, von der zehn Episoden bestellt wurden, basiert auf Juliet McDaniels Roman "Mr. & Mrs. American Pie". Abe Sylvia wird als Showrunner und ausführender Produzent fungieren. Tate Taylor fungiert als Regisseur und produziert zusammen mit John Norris unter dem Label Wyolah Entertainment. Dern hat den Film entwickelt und wird ihn zusammen mit Jayme Lemons unter ihrem Label Jaywalker Pictures produzieren. Katie O'Connell Marsh ist ausführende Produzentin für Boat Rocker.