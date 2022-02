NatGeo-Chef: Disney+-Formate schmälert Programm nicht

US-Fernsehen

Obwohl das Haus immer mehr Aufträge für Disney+ bekommt, will man weiter Programm für die eigeneständigen Fernsehsender produzieren.

Am Montag gab National Geographic zahlreiche neue Formate bekannt. Zu den angekündigten Disney+-Projekten gehören die Non-Fiction-Serie, die Will Smith auf einer Reise vom Südpol zum Nordpol begleitet;, ein Blick auf die Wanderungen der Organismen von Plimsoll Productions;, ein Porträt des Lebens auf der Erde von BBC Studios Natural History Unit;und, zwei von James Cameron produzierte Serien;von Darren Aronofsky und Wildstar Films;, eine von Benedict Cumberbatch erzählte Serie von James Cameron und Plimsoll Productions;, eine Dokumentarserie über eine biologisch vielfältige Farm;, eine Serie von Brian Grazer und Ron Howard's Imagine Documentaries, die den Magier auf seinen weltweiten Reisen begleitet;von Filmemacher Bertie Gregory; und, mit E. Chai Vasarhelyi und Jimmy Chin, die einen der größten Fotografen der Welt dokumentieren."Mir ist klar, dass alle meine heutigen Ankündigungen Disney+-Originale betrafen, aber das schmälert in keiner Weise unseren Fokus und unsere Investitionen in National-Geographic-Programme für den linearen Kanal", sagte Courteney Monroe, Präsidentin von National Geographic, am Montag während der virtuellen Präsentation von Nat Geo auf der Winter-Pressetour der Television Critics Association gegenüber Reportern. "Wir haben in den letzten Monaten zufällig eine Menge wirklich großer, aufregender Sendungen für Disney+ freigegeben, und heute war die TCA eine perfekte Gelegenheit, sie mit Ihnen zu teilen. Und natürlich ist Disney+ ein sehr wichtiger strategischer Schwerpunkt für uns. Aber auch die lineare Plattform, die linearen Kanäle auf der ganzen Welt, sind eine sehr wichtige Plattform.""Wir haben im Moment keine Pläne für eine zweite Staffel von «The Right Stuff»", sagte Monroe. "Ich habe sehr viel Herz für diese Serie. Und am Ende hat sie einfach kein Publikum auf Disney+ gefunden. Wir entwickeln also nicht aktiv eine zweite Staffel, aber ich habe schon vor langer Zeit gelernt, niemals nie zu sagen. Also werde ich auch nicht nie sagen."