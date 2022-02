Brie Larson und Jeremy Renner produzieren für Disney+

US-Fernsehen

Die beiden haben Formate entwickelt, die ohne Drehbuch auskommen.

Disney+ hat zwei ungeskriptete Serien von Schauspielern aus dem Marvel-Universum bestellt: Brie Larson steckt hinter, einer Dokuserie, die zehn verschiedene Coming-of-Age-Geschichten beleuchtet.von Jeremy Renner ist eine vierteilige Serie, die Renner dabei begleitet, wie er in die Welt reist, um Gemeinden zu helfen, indem er "einzigartige, speziell gebaute Fahrzeuge neu gestaltet".Die Neuigkeiten wurden am Montag von Ayo Davis, Präsident von Disney Branded Television, bekannt gegeben, zusammen mit neuen Entwicklungen für Disney+ Disney Channel und Disney Junior. Davis enthüllte die Neuigkeiten während der Winterpressetour der Television Critics Association. Es war die erste TCA-Präsentation von Davis, der den Job im September übernommen hatte.Außerdem wurde angekündigt, dass bei Disney+ eine Live-Action-Fantasy-/Abenteuerserie mit dem Titelvon Eva Longorias UnbeliEVAble Entertainment und 20th TV in der Entwicklung ist, ein Animationsfilm mit dem Titelvon Disney Television Animation und den Russo Brothers, der auf dem Buch von Judy Blume basiert, und für Disney Junior die Vorschul-Comedy-Serievon Reese Witherspoon's Hello Sunshine.