«That's My Jam» geht in die zweite Runde

US-Fernsehen

Die Show mit Jimmy Fallon wird mit neuen Folgen zurückkehren.

Die Spiel- und Comedyshowgeht bei NBC in die Verlängerung. Die einstündige Sendung, die von Jimmy Fallon moderiert wurde, wird demnächst mit neuen Episoden zurückkehren. In jeder Folge treten zwei Teams mit jeweils zwei Prominenten in einer Reihe von Musik-, Tanz- und Wissensspielen sowie musikalischen Darbietungen für eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl an.Zu den Gästen der ersten Staffel gehörten die «The Voice»-Coaches Kelly Clarkson, Ariana Grande, John Legend und Blake Shelton sowie Terry Crews, Chance The Rapper, Taraji P. Henson, Kate Hudson, Bebe Rexha und andere.«That's My Jam» wird von Universal Television Alternative Studio in Zusammenarbeit mit Fallons Produktionsfirma Electric Hot Dog produziert. Fallon, Jim Juvonen und Mike Yurchuk fungieren als ausführende Produzenten. Die Show ist als Format von NBCUniversal Formats lizenziert und wird von der TF1 Group in Frankreich adaptiert.