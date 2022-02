Rashida Jones steigt bei «Sunny» ein

US-Fernsehen

Der iPhone-Konzern hat eine düstere Comedy entwickeln lassen.

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ berichtete, hat Apple die düstere Comedyseriemit Rashida Jones in der Hauptrolle entwickelt. Die zehnteilige Serie basiert auf dem Buch "Dark Manual" von Colin O'Sullivan. In der halbstündigen Serie spielt Jones die Rolle der Suzie, einer Amerikanerin, die in Kyoto, Japan, lebt und deren Leben aus den Fugen gerät, als ihr Mann und ihr Sohn bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz verschwinden.Als "Trostpflaster" erhält sie Sunny, einen Haushaltsroboter einer neuen Klasse, der von der Elektronikfirma ihres Mannes hergestellt wird. Obwohl Suzie sich zunächst gegen Sunnys Versuche sträubt, die Leere in ihrem Leben zu füllen, entwickelt sich allmählich eine unerwartete Freundschaft zwischen den beiden, während sie gemeinsam die dunkle Wahrheit darüber aufdecken, was wirklich mit Suzies Familie passiert ist, und dabei gefährlich in eine Welt verstrickt werden, von der Suzie nie wusste, dass sie existiert.«Sunny» wird von A24 produziert. Dies ist bereits das zweite Projekt, bei dem A24, Apple und Jones zusammenarbeiten. Das andere war der Spielfilm «On the Rocks». Jones wird auch in der kommenden Apple-Serie «Wool» auftreten, die auf der dystopischen Romanreihe von Hugh Howey basiert.