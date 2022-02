Ashleigh Murray geht zu «Tom Swift»

US-Fernsehen

Das neue Format wird ein Spin-off der Serie «Nancy Drew».

«Riverdale»-Star Ashleigh Murray wird die Rolle der Zenzi Fullington in der neuen Serieverkörpern, die ein Spin-off der The CW-Serie «Nancy Drew» wird. Murray ist am besten bekannt für ihre Rolle als Josie McCoy, Leadsängerin von Josie and the Pussycats, in dem CW-Drama «Riverdale» und dessen Ableger-Serie «Katy Keene».Sie spielt die Hauptrolle an der Seite von Tian Richards, die, wie bereits angekündigt, die titelgebende Figur spielt. Zenzi wird als "effizient und spritzig, aber nicht dumm" beschrieben. Sie ist seit ihrer Kindheit Toms beste Freundin und betrachtet ihn als Familie – und sie ist eine der wenigen Menschen, die mit Tom mithalten können und ihn, wenn nötig, für Dreck halten.«Tom Swift» wird von Melinda Hsu Taylor, Noga Landau und Cameron Johnson mitentwickelt. Die Serie folgt Tom, einem schwulen Milliardär und Investor, der nach dem schockierenden Verschwinden seines Vaters in eine Welt voller Science-Fiction-Verschwörungen gerät.