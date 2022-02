Felix Lobrecht wird 1Live-Moderator

Radio

Der Comedian und Podcaster – bekannt durch «Gemischtes Hack» – wird schon in dieser Woche erstmals zu hören sein.

Seit fast viereinhalb Jahren ist Felix Lobrecht zusammen mit ZDFneo-Moderator Tommi Schmitt im Podcast «Gemischtes Hack» zu hören und sammelt seitdem einen Preis nach dem anderen. Nun hat der in Münster geborene Lobrecht eine neue Aufgabe gefunden, bei der es erneut vor allem auf seine Stimme ankommt. Felix Lobrecht wird Moderator beim WDR-Radiosender 1Live, der vor allem ein jüngeres Publikum ansprechen soll. Einmal im Monat soll Lobrecht in der zweistündigen Sendungon air gehen und mit den Hörern „über die Dinge sprechen, die sie beschäftigen oder die Probleme in ihrem Leben darstellen“, wie es in einer Mitteilung des Senders heißt.Schon am Donnerstag, 10. Februar, ist Lobrecht das erste Mal zu hören. Seine Sendung wird zwischen 16 Uhr und 18 Uhr gesendet. Die Idee einer eigenen Radio-Sendung stammt aus dem Februar 2021, als Lobrecht einen kompletten Tag für 1Live am Mikrofon stand und mit Publikum zum Beispiel über Themen wie das Beenden von Freundschaften oder den Umgang mit Schüchternheit sprach. Außerdem hat er sich für eine bessere digitale Ausstattung für sozial schwache Schüler eingesetzt.„Mit diesem Format verbinden wir zwei Dinge, die für ein junges Programm wie 1Live immer zusammen gehören: gute Unterhaltung und starke Persönlichkeiten", erklärt Ulrich Krapp, stellvertretender Programmchef. Begleitet wird «1LIVE 99 Problems» auf allen digitalen Plattformen der Radiowelle.