RTLZWEI setzt auf mehr Barrierefreiheit

TV-News

Im vergangenen Jahr war bereits mehr als ein Drittel des RTLZWEI-Programms untertitelt, dieser Anteil soll in diesem Jahr noch weiter ausgebaut werden. Auch die Audiodeskription soll erweitert werden.

RTLZWEI hat sich ein barrierefreies Angebot seines Programms auf die Fahne geschrieben und baut dieses seit Jahren kontinuierlich aus, um auch ein hör- und sehbeeinträchtigtes Publikum zu erreichen. Laut Sender-Angaben waren im vergangenen Jahr bereits mehr als ein Drittel des Programmangebots mit Untertiteln empfangbar, dieser Anteil soll in diesem Jahr ausgebaut werden. Im Vergleich zu 2020 stieg der Anteil barrierefreier Inhalte um mehr als sieben Prozent. Darunter fallen bereits alle Primetime-Formate zwischen 20:15 Uhr und 22:00 Uhr sowie werktäglichen Vorabendsoaps «Köln 50667» und «Berlin – Tag & Nacht». Auch die Datingshow «Love Island» wurde live untertitelt.Für dieses Jahr plant RTLZWEI zudem die Untertitelung des wöchentlichen Magazins «Mein neuer Alter» und die Reportage-Reihe «Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?», von der ab 8. Februar neue Folgen erscheinen. «Armes Deutschland» soll zudem mit einer Audiodeskription versehen werden. Bei der Erstellung und der Ausstrahlung der Untertitel und Audiodeskriptionen arbeitet RTLZWEI mit den Berliner Unternehmen No Limits Media GmbH und GRETA & STARKS GmbH zusammen.„Barrierefreie Inhalte haben für uns als Programmanbieter einen hohen Stellenwert. Ich freue mich, dass wir hier Jahr für Jahr mehr Content anbieten und so einen Beitrag zum wichtigen Thema Inklusion leisten. Dabei nehmen wir zukünftig auch die digitalen Verbreitungskanäle in den Blick“, erklärt Tom Zwiessler, Bereichsleiter Programm RTLZWEI