Filme bei ProSieben und Sat.1 ohne Chance gegen Dschungelcamp-Wiedersehen

Quotennews

Gestern nutzte RTL noch einmal seinen Quotengarant, um die restlichen privaten Sender mit Leichtigkeit abzuhängen.



Das diesjährige Dschungelcamp endete am Samstagabend, allerdings wollte RTL am Sonntag noch nicht ganz auf das Thema verzichten und schob somit die Shownach. Alle Bewohner des Camps trafen hierfür noch einmal aufeinander und blickten auf ihre Zeit im südafrikanischen Dschungel zurück. Natürlich durften auch Sonja Zietlow und Daniel Hartwich als Moderatoren nicht fehlen.Insgesamt fanden 2,91 Millionen Fernsehende auf den Sender, womit man deutlich vor der Reichweite lag, die am vergangenen Sonntag zur Primetime ausgeschaltete wurde. Damals schalteten 2,11 Millionen Interessenten für eine Sendung ein, die sich ebenfalls auf den Dschungel bezog. RTL sicherte sich somit gestern einen knapp überdurchschnittlichen Marktanteil von 9,0 Prozent. Bei den 1,21 Millionen Jüngeren stand ein guter Marktanteil von 14,2 Prozent auf dem Papier.Sat.1 strahlte parallel dazu den Krimi «Mord im Orient Express» ► aus, wofür sich 1,29 Millionen Fernsehende interessierten. Hier kam man nicht über mäßige 4,2 Prozent Marktanteil hinaus. Bei den 0,56 Millionen Umworbenen lag die Quote bei passablen 6,9 Prozent. ProSieben lockte mit dem Abenteuerfilm «Ant-Man and the Wasp» ► zwar nur 1,22 Millionen Filmfans, holte sich allerdings eine solide Quote von 3,9 Prozent. Das jüngere Publikum war mit 0,56 Millionen Zusehenden ebenso groß wie beim Schwestersender. Hier bedeutete dies allerdings einen akzeptablen Marktanteil von 6,7 Prozent.