«Kitchen Impossible» meldet sich stark zurück

Quotennews

Das Kochduell erlöste VOX aus der Quotenkrise der vergangenen Sonntage. Auch Kabel Eins ist weiterhin gut dabei.



An den vergangenen Sonntagen sorgten zahlreiche «Hot oder Schrott»-Wiederholungen bei VOX nur für schwache Quoten. Gestern kehrte nunzurück, um dies zu ändern. In dieser neuen Folge trat Björn Swanson gegen Tim Mälzer an. Erstmals schickte dieser einen Gegnerkoch in sein eigenes Restaurant, Die Gute Hoffnung an der Hamburger Alster. Dort wagte sich Swanson an die japanischen Klassiker Okonomiyaki und Karaage. Kurz vor Weihnachten hatte die letzte Ausgabe 1,42 Millionen Fernsehende überzeugt, was guten 5,3 Prozent entsprach. Bei den 0,80 Millionen Jüngeren freute sich der Sender über eine starke Quote von 11,2 Prozent.Das Kochduell steigerte sich am gestrigen Abend auf 1,49 Millionen Fernsehende, was die beste Reichweite seit März des Vorjahres bedeutete. Insgesamt kam eine hohe Sehbeteiligung von 5,7 Prozent zustande. Vor allem in der Zielgruppe punktete das Programm und überzeugte 0,84 Millionen Werberelevante zum Einschalten. Dem Sender war folglich ein herausragender Marktanteil von 12,5 Prozent sicher.Bei Kabel Eins hatte die Dokusoapin der Vorwoche mit 1,29 Millionen Interessenten das bislang beste Ergebnis eingefahren. Doch auch eine Woche später hielt man sich mit 1,23 Millionen Zusehenden sowie guten 3,7 Prozent Marktanteil auf einem recht ähnlichen Niveau. Wenig Schwankungen gab es auch bei den 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährigen, was eine hohe Quote von 6,2 Prozent zur Folge hatte.