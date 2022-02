Wieder eine Top-Leistung: «Stralsund» holt über 7 Millionen zum ZDF

Quotennews

Die starken Krimi-Leistungen nehmen kein Ende und ein Vergleich mit anderen Formaten macht schon fast keinen Sinn mehr. Die Krimis messen sich unter sich!

Am Mittwoch der vergangenen Woche schien der ZDF-Krimi weit über jedem anderen Programm im TV. «Marie Brand» holte am 2. Februar 2022 sagenhafte 9,03 Millionen Zuschauer nach Mainz, wodurch sich der Sender grandiose 30,3 Prozent Marktanteil auf die Fahne schreiben durfte. Es dürfte bekannt sein, dass diese Leistungen, wenn es auch nicht immer gleich 9 Millionen Zuschauern sind, keinesfalls Einzelfälle sind. Allein in dieser Woche holte am Montag «Neben der Spur» über 7 Millionen Zuschauer, «Der Staatsanwalt» holte am Freitag 6,83 Millionen und gestern sorgtefür erneut 7,28 Millionen Zuschauer. Einzig am Dienstag verbrannte sich Nelson Müller mit seinem Format «Nelson Müller großer Essens-Check» etwas die Finger und landete bei 2,9 Millionen Zuschauern.Jedoch vernachlässigt man diesen Tag, lag das ZDF jeden Tag der Woche in der Primetime über einem Marktanteil von mindestens 20,0 Prozent. Gestern ergaben sich bei «Stralsund» 25,2 Prozent und mit 0,66 Millionen jüngeren Zuschauern und damit einem Marktanteil von 10,7 Prozent kann man beim Zweiten ebenfalls zufrieden sein. Und im Gegenteil dazu das Erste? Hier lief die Woche deutlich weniger auffällig ab. An drei Tagen knackte man die 4-Millionen-Marke und einzig am Donnerstag holte «Der Kroaten-Krimi: Vor Mitternacht» mit 6,38 Millionen Zuschauern einen Marktanteil jenseits der 20,0 Prozent (20,1 Prozent). Mit 4,5 Millionen Zuschauern lief dann auch gestern Abend dasweitestgehend ordentlich, jedoch nicht bahnbrechend über den Äther.Es ergaben sich 16,5 Prozent Anteil am Gesamtmarkt, während es mit 0,58 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren zu einem entsprechenden Marktanteil von 9,3 Prozent reichte. Ärgerlich für das Erste wird sein, dass im direkten Vorlauf der Primetime, der «Tagesschau» um 20 Uhr, noch 6,34 Millionen Zuschauer an den Bildschirmen waren und die Quiz-Show mit Jörg Pilawa davon rund ein Drittel abgeben musste.